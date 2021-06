Hatalmas tűz pusztít egy londoni vasút- és metróállomáson, valami fel is robbant

Lángba borult hétfőn kora délután a dél-londoni Elephant and Castle vasút- és metróállomás. A helyszínre 11 kocsival körülbelül 100 tűzoltót vezényeltek ki, rendőrségi közlések szerint eddig három üzlet és hat gyulladt ki. Az állomás felett sűrű fekete füst gomolyog – derül ki a City A.M. cikkéből.

Apparently a repair shop underneath Elephant and Castle station has caught fire. Hope everyone is safe. #London #ElephantandCastle pic.twitter.com/jy3DOCnw9B

A fenti tweet szerint egy szerviz gyulladt ki, a segélyhívás helyi idő szerint délután 1 óra 43 perckor (magyar idő szerint 2 óra 43 perckor) futott be a tűzről. Mentők is érkeztek a helyszínre, úgy tudni, egy embert kell ápolniuk.

Azután, hogy a tűz kiütött, egy detonáció robaját is lehetett hallani.

Elephant & Castle station just now apparently… Fire and smoke. Some saying it could be from auto repair shop right next to it…