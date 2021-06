Videó: hatalmas jégdarabok törték be az ablakokat, 100 kilométer per órás sebességgel süvített a szél

Hatalmas jégesővel tomboló felhőszakadás csapott le hétfőn Svájcban, Franciaországban és Németországban is – adta hírül az Időkép.

Az ítéletidő elsősorban az alpesi ország nyugati részét érintette, ahol jeges villámárvíz sújtott több települést is. A hirtelen jött sok csapadék miatt a patakok vízszintje is megemelkedett, esetenként ki is léptek medrükből, a közúti- és vasúti közlekedés számára okozva nehézségeket.

A jég nagy mennyiségben és nagy méretben zúdult a környékre. Előfordult, hogy tojás, de néhol narancs nagyságú jég is esett, amelyek ablakokat és szélvédőket törtek be, s házak cserepeit is összetörték. Sajnos emberek is megsérültek, s helyenként 100 kilométer per órás sebességgel süvített a szél.

Ehhez hasonló jégeső pusztított Franciaország keleti részén és Németország délnyugati térségében. Az ítéletidő alatt pincéket, aluljárókat árasztott el a csapadék, helyenként sárlavina is keletkezett.

A pusztító időjárásért egy Nyugat-Európa felett örvénylő, egyre inkább elöregedő ciklon hullámzó hidegfrontja a felelős – jegyzi meg a meteorológiai portál.