Orbán Viktor: A gazdasági újraindításnál is olyat mutatunk a világnak, amit kevesen gondolnak

A jövő héten leteszik egy új Ipoly-híd alapkövét, 2023-ig hat újabb határátkelő jön létre, a nagy terv pedig az, hogy a két ország két fővárosát gyorsvasút kösse össze, úgy, hogy Prágába és Varsóba is el lehessen menni. A komáromi hidat már átadták, május óta üzemelnek a két országot összekötő villamosenergia-hálózat elemei,A Miskolcot Kassával összekötő autópálya nemsokára elkészül és a két országot összekötő gázvezetékek kapacitásbővítésén is dolgoznak – jelentette ki Orbán Viktor magyar miniszterelnök, az Eduard Heger szlovák kormányfővel tartott közös keddi budapesti sajtótájékoztatóján.

A két politikus először délelőtt tárgyalt Budapesten, ezt munkaebéd követi. Orbán Viktor a sajtótájékoztatón emlékeztetett, hogy Németország és Ausztria után Magyarországnak Szlovákia a harmadik legnagyobb kereskedelmi partnere tízmilliárd eurót meghaladó forgalommal, idén már kilenc százalékos növekedéssel.

Soha nem voltak olyan jók a kapcsolataink, mint most

– fűzte hozzá Orbán Viktor, aki kitért a két országban élő nemzeti kisebbségek ügyére is. Azt mondta, a Magyarországon élő szlovákok minden támogatást fognak kapni, amely a kulturális identitásuk megőrzésében, és kérte a szlovák kollégáját, hogy mivel érzékeny kérdésről van szó, közvetlenül tárgyaljanak, ha ebben valaki bajt lát.

Most már csak egy kis szerencse kell, és a gazdasági újraindításnál is olyat mutatunk a világnak, amit kevesen gondolnak.

Persze az oltás a fontos. Magyarországon sajnos sokan nem oltatják be magukat, és ők továbbra is ki vannak téve a kockázatoknak, de az egészségügy mellett a gazdaság kérdéseivel is tudunk foglalkozni – zárta a gondolatmenetet.

Eduard Heger a maga részéről megköszönte Magyarországnak a koronavírus-járvány idején nyújtott segítséget, és jelezte, Szlovákia azt szeretné, ha a Balkán ugyanolyan esélyt kapjon, mint annak idején a kelet-európai országok,

és a világ egyik legjobb közösségének alkotórészei lehessünk, szuverén államok, a világ demokratikus részének a képviselői

– fogalmazott a szlovák miniszterelnök.

Ami a világ legjobb közösségét és demokráciát illeti, Eduard Heger alighanem arra az Európai Unióra gondolt, amelytől Orbán Viktor nincs elragadtatva túlságosan. A magyar kormányfő másfél hete a Vigadóban vázolta elképzeléseit az Európai Unió jövőjéről, amelyben birodalomépítéssel vádolta meg a brüsszeli elitet, de azért jelezte, szeretné, ha Szerbiát minél előbb felvennék. Egy újságírói kérdésre elárulta, hogy az utóbbiról ejtett szót a szlovák kollégával tartott tárgyalásán is.