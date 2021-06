A Fehér Ház közölte, hogy Joe Biden amerikai elnök biztos nem fog rész venni az olimpián. „Az elnök nem tervezi, hogy elmegy a játékokra” – közölte Jen Psaki elnöki szóvivő.

Biden később maga is megerősítette a hírt, majd azt is közölte, hogy felesége, Jill Biden ott lehet Japánban. A The Japan Times szerint ezzel kapcsolatban jelenleg is egyeztetés folyik az Egyesült Államok és Japán közt.

Az olimpia megnyitóján így várhatóan Jill Biden fogja majd vezetni az amerikai csapatot, valamint Szuga josihide japán miniszterelnökkel is is találkozhat majd a first lady. A világverseny nyitóceremóniája július 23-án lesz majd.