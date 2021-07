Több roma szervezet is felszólította az uniós vezetőket – köztük Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét –, hogy foglaljanak állást és ítéljék el a cigányellenességet és a rendőri brutalitást a roma uniós állampolgárok ellen a roma Stanislav Tomáš esete miatt, aki két hete halt meg rendőri intézkedés után a mentőben.

A férfi halálának körülményei kísértetiesen hasonlítanak az amerikai George Floydéra, akinek halála gyakran zavargásokba átcsapó tiltakozáshullámot robbantott ki az Egyesült Államokban, de Európa-szerte is tüntettek a rasszizmus és a rendőri erőszak ellen. Budapesten is térdeltek a Szabadság téren és szobrot is emeltek a Black Lives Matter mozgalomnak.

Ehhez képest Stanislav Tomáš halálát síri csend követte, pedig az ő nyakán is mintegy öt percig térdelt a rendőr, amikor 2021. július 19-én igazoltatták Teplicében. A boncolás viszont azt állapította meg, hogy kábítószer-túladagolásban hunyt el.

Az esetről videofelvétel is készült. Vigyázat, felkavaró képsorok.

Rendőrségi közlések szerint Stanislav Tomáš – akárcsak a 1997 és 2007 között kilencszer elítélt George Floyd – többszörös bűnelkövető. További hasonlóság az Atlanti-óceán két oldalán történt esetek között, hogy a halála után ugyancsak tüntetéseket tartottak a romákat érő megkülönböztetés ellen, és nem is csak Csehországban, de Európa más országaiban is. Különbség: ezekről alig hallani a médiában.

A roma szervezetek szerint sajnálatos, hogy

míg George Floyd halála miatt felháborodásuknak adtak hangot az EU-s vezetők, „saját állampolgáruk haláláról hallgatnak”.

Zeljko Jovanovic, a Roma Kezdeményezés Hivatala nevű érdekvédelmi szervezet igazgatója hangsúlyozta:

Egy szabad társadalom rendőri brutalitástól mentes, minden állampolgár biztonságban érezheti magát benne. Sajnálatos módon mi, romák addig nem érezhetjük magunkat és közösségeinket biztonságban, amíg fenyegetve vagyunk a rendfenntartás által a bőrszínünk, a mélyen gyökerező előítéletek, sztereotípiák és rasszizmus miatt, amelyekkel mindennap szembe kell néznünk.

Az Amnesty International törvénytelennek minősítette a cseh rendőrség által alkalmazott fojtófogást, de a cseh hatóságok, köztük Andrej Babiš miniszterelnök védelmébe vette a rendőri intézkedést.

Miközben az érintett jogvédő szervezetek az amerikai mozgalomtól inspirálva a #RomaLivesMatter hashtag alatt szervezkednek a közösségi oldalakon, a EUObserver felhívja a figyelmet arra, hogy a cseh rendőrség egy tweetben leszögezte: „Nincs olyan, hogy cseh George Floyd.”

A roma közösségek alkotják Európa legnagyobb etnikai kisebbségét, mintegy hatmillióan élnek az Európai Unió területén.