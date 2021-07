Csehországba most érdemes ellátogatni

Csehország az első államok között volt, amelyek bejelentették, hogy elfogadják a magyar védettségi igazolványt. Fontos, hogy kétdózisú oltás esetén már az első oltás beadása utáni 22. napon be lehet utazni a csehekhez teszt- és karanténkötelezettség nélkül a magyar védettségi igazolvány birtokában, valamint a hivatalos részhez hozzátartozik, hogy a beutazás előtt minimum 24 órával ki kell tölteni egy formanyomtatványt, amely az alábbi linken keresztül elérhető, és ezt kinyomtatva magunknál kell tartani.

Autóval egyértelműen könnyebb Szlovákián keresztül megközelíteni Csehországot, azonban a D1-es autópálya Brünn (Brno) környéki szakaszát már időtlen idők óta fölújítják, ez pedig folyamatos torlódásokat okoz. Ezt megúszhatja, aki a RegioJetet választja, amely nemrégiben újraindította vonatjáratait a Budapest-Prága vonalon. A vonat a Déli pályaudvarról indul, Magyarországon belül még Kelenföldön, Győrben, Mosonmagyaróváron és Hegyeshalomban áll meg, majd Bécsen keresztül Leventevárnál (Břeclav) lép be Csehországba.

Azonban nem feltétlenül érdemes rögtön az első nap végigülni a Budapestről több mint hétórás vonatutat Prágáig, hiszen útba esik

Brünn, amely magyar vonatkozásai mellett városképe alapján teljesen beleillik abba a stílusvilágba, amelyet Pozsony, vagy akár Győr képvisel.

Leszállás után a pályaudvarral szemben máris ott találjuk a jól ismert cseh kocsmákat, ahol megkóstolhatjuk Brünn jellegzetes helyi sörét, a Starobrnót. És mindezt csupán 37 cseh koronáért, ami körülbelül 510 forintot jelent korsónként.

A város főbb nevezetességei a Szent Péter és Pál-katedrális, a kapucinusok kriptája, valamint Spilberk vára, ahol többek között Kazinczy Ferenc is raboskodott egy ideig. Brünnről és környékéről érdemes tudni, hogy bár mindig is a cseh korona alá tartozott, azonban mégsem a történelmi Csehország tartományához sorolható, hanem Morvaországhoz. A kapucinusok kriptáját is mindenképpen érdemes meglátogatni, ahol – a ferences testvérek múmiái mellett – megnézhetjük itt Jókai Mór A két Trenk című regényéből ismert

Trenk Ferenc (Franz von Trenck) hamvait is, aki a soproni jezsuitáknál is tanult.

Brünn tipikus egynapos város, ahol a látnivalók megtekintése után sok lehetőség van a kikapcsolódásra egy vacsora elköltésével a belvárosban, a magyarországihoz képest is baráti árakon. Összehasonlításképpen Brünn belvárosa olcsóbbnak tűnik, mint például Győr.

Brünn után érdemes Prága felé venni az irányt, majd innen csillagtúrában megközelíteni Karlsbadot (Karlovy Vary), vagy Český Krumlovot. Ami lényeges és a jelenlegi helyzetben különleges, hogy ezek a helyek, amelyek rendre tele vannak turistákkal, és az ember már-már kellemetlenül érzi magát a hömpölygő tömeg miatt, most teljesen üresek. Bocsánat, az üresség nem jó szó.

Inkább békés. Külföldiek alig (Karlsbadban azért ott vannak most is az oroszok), a kocsmák és az éttermek vendégeit pedig javarészt helyiek teszik ki.

Turistacsoportok sehol, esetleg egy-két osztálykiránduláson részt vevő cseh iskolás csoportba fut bele az ember. Elképesztően jó érzés (már csak fotózkodási szempontból is), amikor az ember szinte egyedül van a prágai Hradzsinban, vagy akár Český Krumlov főterén.

Csehország mellett szól még az is, hogy a korábbi lezárások ellenére az árak ugyanazon a szinten maradtak, mint az előző években. Már szó esett arról, hogy Brünn olcsóbb, mint mondjuk Győr, úgyhogy azt is érdemes jelezni, hogy

Prága pedig olcsóbb, mint Budapest.

Egy egyszerű példa: az ember egy korsó Kozelt, valamint bárányhússal töltött knédligombócot ehet a Hradzsin alatt összesen 2500 forint körüli összegért, valamint szintén a vár alatt 39 koronáért, azaz körülbelül 540 forintért ihat csapolt Pilsnert.

Csehországnak nagyon sok szép és eldugott helye van még ezeken kívül, és a jelenlegi helyzetben mindenképpen érdemes meglátogatni a népszerűbb helyeket, ameddig nem tér vissza a korábbi turistatömeg.

(Borítókép: Brno. Fotó: Shutterstock)