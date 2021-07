Gyerekeket fertőzhetett meg a delta-variáns a Fertő-tó osztrák oldalán

Bécs szigorít a szabályokon, már a hat évnél idősebb gyerekeknél is bizonyítani kell, hogy egészségesek, a felnőtteknél pedig az otthoni gyorstesztek nem felelnek meg az előírásoknak. Azért enyhítés is van, a tömegközlekedést már akármilyen maszkkal igénybe lehet venni, nem kötelező az FFP2.

Az osztrák főváros vezetése a koronavírus delta-variánsának veszélye miatt döntött úgy, hogy nem veszi át az összes, országos szinten érvényes enyhítést – számolt be a hírről a volksgruppen.ort.at. Hiába enyhültek tehát Ausztriában jelentősen július elsején az országos járványellenes korlátozások, Bécsben éppen hogy szigorítottak is a szabályokon.



A szigorítások a legfiatalabbakat is érintik: Bécsben, ha például étterembe vagy strandra megy a család, már a 6 évnél idősebb gyerekek esetében is bizonyítani kell, hogy egészségesek, illetve átestek a fertőzésen. Michael Ludwig polgármester szerint erre azért van szükség, mert nyáron szünetel az iskolai tesztelés. A városvezető tájékoztatása szerint a Bécsben azonosított fertőzések 40 százalékáért a 19 év alatti korosztály felelős, a fertőzési láncokat pedig csak a folyamatos teszteléssel lehet megszakítani.



Egy másik szigorítás a felnőttekre vonatkozik: az eddig 24 órán át érvényes, otthon végezhető antigén-gyorstesztek már nem felelnek meg a 3G-szabály előírásainak, a vendéglátóhelyek csak az ellenőrzött, például tesztutcán vagy gyógyszertárban végzett antigénteszteket fogadhatják el, és helyben sem végezhető belépésre jogosító gyorsteszt.



A szigorítás a PCR-alapú teszteket nem érinti, így az Alles Gurgelt akció keretében végzett próbák is érvényesek maradnak. Bécsben továbbra is rendszeresen tesztelik majd például az óvodák és a gasztronómia dolgozóit.



Az élet egyéb területein Bécs is követi az országos szabályokat: A Wiener Linien járatain például már bármilyen maszk megfelelő, nem kötelező FFP2 szintű maszkot hordani. Aki viszont fedetlen orral és szájjal utazik, annak a jövőben is 50 Euró büntetést kell fizetnie.

A bécsi szigorítások augusztus végéig érvényesek, utána újra értékelik a helyzetet.

Burgenlandban is felbukkant a delta-variáns

Mindeközben a Bécstől légvonalban 45 kilométerre fekvő burgenlandi Nezsiderben (Neusiedl am See) bezárt a helyi óvoda, hét koronavírusos betegük van – tudta meg az Enyugat.hu. Mind a hét beteg kisgyerek, ráadásul négynél a delta-variánsra gyanakodnak, és a Fertő-kerületi hatóság elrendelte az óvoda azonnali bezárását.



Az óvodával kapcsolatban állókat és a környéken élőket arra kérik, hogy figyeljék egészségi állapotukat, és ha tüneteket észlelnek, hívják az 1450-es ingyenes egészségügyi tanácsadó szolgálatot.



Július 3-án, szombaton 9 és 17 óra között PCR-tesztállomást is létrehoznak a Fertő-Fesztivál rendezvénytermében. A tesztekre a helyszínen lehet regisztrálni.

(Borítókép: Utasok maszkot viselnek 2020. szeptember 14-én, Bécsben. Fotó: Thomas Kronsteiner / Getty Images)