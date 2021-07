Indonézia a koronavírus-fertőzések emelkedő száma miatt növeli az egészségügyi kiadásokra és a szociális hozzájárulásokra szánt források mértékét, számolt be róla pénteken az ország pénzügyminisztere – írja a The Guardian. Sri Mulyani többek között arról is tájékoztatást adott, hogy július 20-tól további utazási szigorításokat vezetnek be, valamint bezárják az éttermeket és a nem alapvető szolgáltatást nyújtó irodákat is.

Mulyani 8,72 millió dolláros segélyt kíván adni a háztartásoknak, elsősorban élelmiszer-segélyprogramok és kedvezményes villamosenergiai támogatások formájában. Az egészségügyi kiadások mértéke 8 százalékkal fog emelkedni, amit új személyzet bevonására kívánnak felhasználni az oltások felgyorsítása érdekében.