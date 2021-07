A Nemzetközi Génsebészeti és Biotechnológiai Központ (ICGEB), valamint az Eltech K-Laser nevű olasz vállalat munkatársai kifejlesztettek egy szerkezetet, amely – állításuk szerint – képes kiirtani a levegőben található vírusokat, így a koronavírus-részecskéket is.

A szerkezet lényegében egy „sterilizációs kamrába” szívja be a zárt helyiségekben levegőt, amelyben aztán egy lézer semlegesíti a vírusokat, baktériumokat.

A fejlesztők szerint minden, az eszközön áthaladó vírus 50 milliszekundum alatt megsemmisül.

A fenti képen a berendezés hordozható verziója látható, de ez sem kicsi: 1,8 méter hosszú és 25 kilót nyom. Ezenfelül a gépet be lehet építeni légkondícionáló-berendezésekbe is.

Szakértők korábban arra is figyelmeztettek, hogy komoly kockázatokkal járhat, ha lézeres berendezésekkel próbálják meg kiirtani a koronavírust. Többek közt azt állították, hogy az efféle eszközök használata potenciálisan rákot is okozhat.

A fenti eszköz fejlesztői viszont tagadják, hogy a műszer használata bármilyen kockázattal járna. „Az eszközünk természetes úton küzd a természet ellen. Száz százalékig biztonságos és szinte teljesen újrahasznosítható” – állítja Francesco Zanata, az Eltech K-Laser vezetője.

Az eszköznek viszont egy gyenge pontja biztosan van: az, hogy csak a levegőben lévő vírusokat és baktériumokat tudja kiirtani, azokat nem, amelyek megtapadnak valamilyen felületen.

Olaszországban egyébként már az eszköz szabadalmat is kapott, de a fejlesztők idővel más országokban is forgalmazni szeretnék a terméket. A berendezés iránt már néhány külföldi cég is érdeklődött.