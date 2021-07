Ismét ember és medve találkozott egymással Székelyföldön, ám ezúttal tragédiájával zárult a történet a medve részéről – tájékoztat róla a Főtér.

A nem kívánt kapcsolatfelvétel jött létre egy autó és egy medve között Kovászna megyében július 1-jén. A baleset résztvevője nem jelentette az állattal való ütközést, a sebesült medvét egy másik sofőr jelezte a hatóságoknak, aki észrevette a magatehetetlen négylábút a 12-es főúton Gidófalva és a megyeszékhely, Sepsiszentgyörgy között.

A helyszínre sietett a rendőrség, a környezetvédelmi őrség, illetve ügynökség, és egy állatorvos is.

Ő megállapította, hogy a sérül medvét elütötték és lényegében haldoklik, nem lehet már segíteni rajta, ezért elaltatta az állatot.

A balesetet szenvedett medve tetemét ezután elszállították, hogy aztán elhamvasszák. Erdélyben gyakoriak a medvék és emberek közötti találkozások, ám ezek többsége általában minden baj nélkül zárul, bár az Index is beszámolt korábban több medvetámadásról, illetve arról is, hogy nemrégiben Baknya-tetőn, Udvarhely közelében is elgázoltak egy medvét, de az az állat az ütközés után felkelt, és ijedten beszaladt az erdőbe.