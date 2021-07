Nagyszabású orosz hadgyakorlat a Fekete-tengeren

Tucatnyi harci gép bevetésével hajtott végre hadgyakorlatot az orosz légierő a Fekete-tenger fölött – közölte szombaton az orosz Fekete-tengeri Flotta.

A gyakorlaton Szu-34, Szu-30SM és Szu-24M típusú vadászbombázókat, valamint Szu-27 típusú vadászgépeket vetettek be. Azt modellezték, hogyan hárítanák el a levegőből egy ellenséges hajó támadását orosz felségterület ellen.

Az orosz hadgyakorlat válasz a Fekete-tengeren jelenleg is zajló, kéthetes, See Breeze, azaz tengeri fuvallat fedőnevű nyugati hadgyakorlatra, amelyen az Egyesült Államok és más NATO-tagállamok mellett ukrán katonák is részt vesznek. Az orosz vezetés provokációnak tartja a közös hadgyakorlatot, ahol mintegy 30 ország több mint 30 hadihajója, 40 repülőgépe és 5 ezer katonája sorakozott fel.

A múlt héten az orosz haderő figyelmeztető lövésekkel késztette útvonala módosítására a Defender brit hadihajót a Krím félsziget közelében. A Defenderrel közösen járőröző Evertsen holland fregatt legénysége arról számolt be, hogy orosz vadászgépek extrém alacsony, figyelmeztető repüléseket hajtottak végre a hajó fölött, ami miatt Hollandia hivatalosan is tiltakozott Moszkvánál.