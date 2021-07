Beborította az eget a hatalmas tűz füstje, négyen meghaltak

Négy halottja van annak a tűznek, amely szombaton ütötte fel a fejét Cipruson a Tróodosz-hegységben fekvő Arakapasz településen – jelentette be vasárnap Nikosz Nurisz belügyminiszter.

Cipruson egy hete tart a hőhullám, napközben rendszerint 40 Celsius-fok feletti hőmérséklettel, a Tróodosz-hegység déli lábánál villámgyorsan terjedő tüzet pedig az erős szél is szította. Füstje a szombati videófelvételek tanúsága szerint beborított az eget, a limassoli és a lárnakai körzetben tíz települést evakuáltak miatta. Halálos áldozatai 22-39 éves egyiptomi vendégmunkások voltak – írja a Parikiaki –, akik egy farmon dolgoztak. Elszenesedett maradványaikat Odou mellett találták meg 500 méterre a kocsijuktól, amely teljesen kiégett.

Bár a tűz terjedését részben sikerült megállítani, félő, hogy eléri a Mahairasz Nemzeti Parkot. Belügyminisztériumi közlések szerint

50 lakóház, több farm, illetve 56 négyzetkilométernyi erdő vált a lángok martalékává.

A nicosai kormány nemzetközi segítséget kért tűz megfékezéséhez, és aktiválta az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusát is. Az oltásra Olaszország, Görögország és Izrael is küldött repülőgépeket – az AFP szerint az izraeliek egy C-130 Herculessel és két Air Tractor tűzoltó repülőgéppel szálltak be –, de a szigeten állomásozó brit katonák is segítettek a tűzoltóknak. Maguk a ciprusi tűzoltók 70 kocsival vonultak ki oltani.

Cipruson emberemlékezet óta nem pusztított ekkora tűz, és előfordulhat, hogy gyújtogatásról van szó, egy 67 éves férfit legalábbis őrizetbe vettek, miután valaki látta, hogy lángra lobbantja a növényzetet és elhajt az autójával Arakapasz mellett. Ha bíróság elé állítják, a farmernek gondatlanságból elkövetett emberülésért is felelnie kell.

Nikosz Anasztasziadisz államfő vasárnap elutazott a helyszínre, és tragédiának nevezte a tüzet.