Csodával határos módon menekült ki a pokoli toronyból

Iliana Monteagudo a tragédia előtti este a táskájába tette a tablettáit és a hitelkártyáit, és gyertyát gyújtott a szerencsétlenségektől védelmező Guadalupei Szűzanya tiszteletére.

Korán lefeküdt, hajnali egykor azonban mintha egy természetfeletti erő ébresztette volna fel, és vezette volna ki a Champlain Towers South hatodik emeleti lakásából – így emlékszik vissza a történtekre.

„Furcsa hangokat hallottam, és a nappalimba siettem” – mesélte a 64 éves hölgy az egyik helyi csatornának.

„A mennyezettől lefelé, a padlóig” – mondta. Bekapcsolódott az ösztönös vészharang, és valami azt sugallta, hogy fusson, mert ez épület össze fog omlani.

Pillanatok alatt felvette az első keze ügyébe kerülő ruhát, felkapta a telefonját és a táskáját, elfújta a gyertyát, és mezítláb rohant ki a hatodik emeleten levő 611-es lakásából, ahová tavaly decemberben költözött. A folyosó csendes volt: nem volt pánik, nem szólt riasztó, és rajta kívül senki más nem futott.

Tudta, hogy nem szabad a liftet használni, azt viszont nem tudta, hogy a vészlépcső közvetlenül a lakása mellett van – mesélte a CNN riporterének. A legtávolabbi, az épület liftjei melletti lépcsőház felé indult. És talán ez is közrejátszott a megmenekülésében, mert utóbb a lakása melletti lépcsőház is romba dőlt.

Gyorsan lépdelt lefelé, és közben folyamatos reccsenéseket hallott. Néma fohásza elemi erővel tört ki. Saját bevallása szerint hangosan kiabált:

Lefelé menet, már a negyedik szinten mennydörgő zajt hallott.

Monteagudo jutott ki elsőként a pokoli toronyból, és nyomban észrevett valakit.

Egy biztonsági őr állt készenlétben. Ő segítette ki a nagymamát a lépcsőházból. A hölgynek több leomlott falon kellett átmásznia, hogy végre biztonságban tudja magát.

Első dolga volt, hogy tárcsázza fiát:

„Szeretném, ha tudnád, hogy jól vagyok, de az épület összeomlott” – idézte fel a beszélgetést Andres Alvarez.

Anyja, Iliana Monteagudo azt mondja: három másodpercen múlott élete vagy halála.

Most már biztonságban van, de eltűnt szomszédait gyászolja.

Egy jótékonysági portálon gyűjtést indítottak a mindenét elvesztő nő támogatására. A cél 20 ezer dollár, eddig csaknem a háromnegyede gyűlt össze.

Monteagudo a kevés túlélő egyike. A mentőcsapatok még mindig kutatnak a romok között, miután 20 halottat, köztük gyermekeket már megtaláltak. Sokkal többen, 128-an még mindig hiányoznak. A mentésben egy izraeli különítmény is segédkezik.

„Most találtuk meg az első olyan »alagutat«, amely elég tágas ahhoz, hogy menedéket nyújthasson a túlélőknek” – nyilatkozta Golan Vach tábornok, az izraeli mentőcsapat vezetője. Hozzátette: bíznak benne, hogy még találhatnak túlélőket, de ez az esély az idő múlásával rohamosan csökken.

A szakértők a helyszínen próbálják kideríteni, mi okozta a borzalmas tragédiát.

Időközben kiderült, hogy már három éve repedezett a toronyház.

Breaking News: An engineer warned in 2018 of “major structural damage” at the Florida condo building that collapsed this week as many residents slept. https://t.co/hAVErvnCif