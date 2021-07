Ha azt hiszi hőség van, mit mondjon, akihez beköltözött egy hiúzcsalád?

A hőség és a bozóttüzek nem számítanak különösebb ritkaságnak az Egyesült Államok Dél-nyugati részén, így Arizona államban sem, az idei nyár azonban úgy tűnik minden eddigin túltesz.

Jelenleg 46 foknál is melegebb van, és az erdő és bozóttüzek már a lakóházak közvetlen közelét is elérték. Csak Arizonában jelenleg 20 helyen tombolnak tüzek, melyeket nem sikerült eddig megfékezni, ezért el kellett költöztetni az érintett települések lakóit. Ez a július 4--én, vagyis a függetlenség napján hagyományosan tartott tűzijátékok miatt is fokozottan problémás. A szárazság és fokozott tűzveszély miatt a hatóságok folyamatosan arra kérik a lakosságot, hogy kontrollálják magukat, és semmilyen körülmények között ne rendezzenek házi tűzijátékot. Ennek ellenére a városokat ellepték az alkalmi árusok, akik főleg Mexikóból, sokszor illegálisan behozott pirotechnikai eszközöket kínálnak eladásra.

Az erdőtüzek a vadállatokat is veszélyeztetik, melyek így a még nem érintett városokban keresnek menedéket. Eképpen tett az a hiúzcsalád is, mely Mesa város egyik házában talált új otthonra. Az ingatlan tulajdonosa, Kate Smith, saját Twitter fiókján tette közzé a felvételeket, melyek szerint az otthonába költöző vadállatok szemlátomást remekül érzik magukat. Egy egész családról van szó, a kicsinyek most tanulnak vadászni.

Már egy hónapja a kertben tanyáznak!

– irta Smith. "A szakértők azzal nyugtattak, el fognak menni, ha a kicsik elég nagyok. Nem igy lett!" – tette hozzá. Ezért aztán a környéken cédulákat helyezett el, melyben a szomszédokat figyelmeztette a hiúzok jelenlétére.

A kétségbeesett házigazda a helyi vadgazdálkodókat is értesítette, akik azonban figyelmeztették, hogy a hiúzok eltávolítása azok elpusztulásával járhat. Miután eddig nem távoztak, feltehetőleg saját vadászterületüknek tekintik Smith telkét a ragadozók. Ha ismeretlen helyre költöztetik őket, könnyen lehet, hogy elpusztulnak. "Akkor inkább maradjanak" – törődött bele a helyzetbe Smith. "A környékbéliek már tudnak róluk, a kutyát pedig bezártuk!" – zárta le a kérdést a hívatlan vendégek nagylelkű befogadója.