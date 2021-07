Nem bűn strandolni, de senki ne nézzen oda, ahova tilos

Az embernek féken kell tartania az elméjét, csak oda szabad nézni, ahova illik, családdal kell kimenni. Ha a moralitásból nem lép ki az ember, akkor nagyon egészséges a tengerre menni – fogalmazott Teodosie román érsek Radio Dobrogea egy műsorában, amelyet a Transindex idézett.

Az érsek a tengerparton nyaralni kívánó román turistáknak osztogatta tanácsait. E szerint tegyenek kantárt az elméjükre, családdal menjenek nyaralni, és főleg ne nézegessenek oda, ahová tilos.



Elmondta azt is, mi a legnagyobb nyaralási bűn, ez pedig nem más, mint a meztelenség. Az érsek úgy látja, hogy a legnagyobb ilyen bűnt azok a turisták követik el, akik teljesen levetkőznek a gyerekek előtt, mert

az egy elfogadhatatlan szégyen.

Érdekesség, hogy ugyanebben a műsorban korábban az érsek nőellenes kijelentéseket is tett. Akkor megmagyarázta, hogy a nők miért nem lehetnek papok. „A nő nem képes állandó imádságban élni, az esendősége miatt. Miért lenne ez diszkrimináció? Ez a női állapot. Ő kezdte, az ő hibája a bűnbeesés, és most is tehetetlen” – fejtegette az érsek.