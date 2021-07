Úgy léptek le végleg az amerikaiak, hogy nem is szóltak az afgánoknak

Az éjszaka leple alatt hagyták el az amerikai erők a fő afganisztáni támaszpontjukat, a bagrami légibázist, ráadásul anélkül, hogy erről értesítették volna az afgán hadvezetést vagy bárki mást – mondta el a bázis új parancsnoka, Aszadullah Kohisztáni tábornok a BBC-nek.

Az amerikaiak hajnalban léptek le, de erről az afgán kormányerők csak órákkal később értesültek, akkor, amikor ők vonultak be a támaszpontra. Hab a tortán, hogy

a támaszponton egy börtön is van, ahol állítólag mintegy ötezezer tálib foglyot hagytak hátra.

A kivonulással az amerikaiak effektíve befejezték afganisztáni katonai műveleteiket.

Az amerikai hadsereg külföldi misszióira jellemző, hogy a távozó katonák szinte mindent hátrahagynak, ami nem mozdítható, nem könnyen utaztatható, vagy éppen felesleges költség lenne magukkal vinni. Ez történt most is, a tábornok elmondása szerint mintegy 3,5 millió darab holmit, köztük vizes palackok, energiaitalok és készételek adagjainak tízezreit, de hátramaradt még több ezer civil és több száz katonai jármű. A slusszkulcsokat azonban elvitték.

A tábornok megfogalmazása szerint as nehézfegyvereket elvitték, de a kisebb kaliberű fegyvereket és a hozzátartozó lőszereket meghagyták az afgán katonáknak vagy a táliboknak, ha éppen ők értek volna oda előbb, akik híresztelések szerint már így nagyon hálásak az amerikai eredetű hadizsákmányoknak.

A bagrami támaszpont fénykorában nem csak katonai igényeket elégített ki: volt ott uszoda, mozi, fürdő, Burger King és Pizza Hut.

A bázis az utóbbi 70 évben többször is gazdát cserélt. Az amerikaiak építették az ötvenes években, aztán az 1979-es szovjet invázióval a sarló és kalapács cserélte le a csillagokat és csíkokat. A szovjetek kivonulásával a kilencvenes években a tálibok fészkelték be magukat a bázisra, majd az amerikai visszatéréssel ismét bejött a kapitalizmus. Most az afgán kormányerők az új urak, de ha ilyen ütemben nyomulnak előre a tálibok Afganisztánban, könnyen lehet, hogy a trombitaszó helyett reggel hamarosan a müezzin fogja ébreszteni az ott állomásozókat.