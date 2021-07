Komoly belpolitikai vitát kavart Németországban az új személyi

„Hátborzongató érzés volt” – idézi a Deutsche Welle Leena Simon adatvédelmi aktivistát, akitől ujjlenyomatot kértek új útlevele kiváltásához.

Arra utasították, hogy mindkét kezének mutatóujját nyomja a szkenner üvegfelületére. A fiatal nő azonban egy trükköt alkalmazott, hogy elrontsa a szkennelést. Ennek titkát nem hajlandó megosztani. Leena a Digitalcourage nevű német szervezet tagja, amely a magánélet és a digitális jogok védelmét szorgalmazza.

Leena nem biztos abban, hogy próbálkozása bevált.

„A nap hátralévő részében szörnyen éreztem magam.”

Elborzasztja az állam, amely arra kényszeríti a törvénytisztelő állampolgárokat, hogy ujjlenyomatot vegyenek tőlük. Ezt a módszert ugyanis a rendőrség általában a bűnügyi nyomozás során használja.

„Nem értem, miért kell az államnak hozzáférnie az ujjlenyomataimhoz, amikor nem sértettem meg a törvényt” – fakadt ki Leena Simon.

Az adatvédelmi aktivisták azért fújtak riadót, mert augusztus 2-tól minden, új személyi igazolványt igénylő német állampolgárnak engedélyeznie kell, hogy ujjlenyomatát elektronikusan tárolják a kártyán. Eddig ez csak az útlevelek esetében volt kötelező, a személyazonosító igazolványok esetében önkéntes volt.

