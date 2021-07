Csodát várnak a két új koronavírus-gyógyszertől

Oroszországban újra rekordot döntött a koronavírus miatti halálesetek száma, az elmúlt 24 órában 737 ember halt meg a fertőzéssel kapcsolatos megbetegedésekben. Eddig 5 658 672-en fertőződtek meg, és 139 316 ember halt meg a járvány kezdete óta. A The Guardian cikke emlékeztet arra is, hogy a múlt héten öt egymás utáni nap is volt, amikor a halálesetek száma rekordot döntött.