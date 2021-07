Az amerikai elnök kedd este tartott sajtótájékoztatóján kilátásba helyezte azt, hogy a közeljövőben a helyi szinten működő orvosok és egészségügyi dolgozók fogják házhoz vinni a vakcinákat.

Ajtóról-ajtóra kell majd haladnunk és be kell kopognunk az emberhez, hogy megvédhessük őket a vírus ellen

– mondta.

Minderre azért is lenne szükség, mert a nagyobb oltópontok hamarosan bezárnak majd az Egyesült Államokban. Július 6-ig az amerikai felnőtt lakosság 67,1 százalékát (vagyis a teljes lakosság 55 százalékát) oltották be legalább egyszer. Az utóbbi időben azonban az oltási kampány lelassult, és többségében már a második dózisokat adják be az Egyesült Államokban is.

Az elnök arra kérte az embereket, hogy vegyék fel az oltást, ha még nem tették, mert máskülönben a közösségeiket és a barátaikat, hozzátartozóikat sodorják veszélybe. Hozzátette:

azt szeretné, ha a jövőben a gyógyszertárakban, templomokban, fesztiválokon és a munkahelyeken is felvehetnék az oltást az emberek.

Kérdés azonban, hogy lesz-e még kit beoltani. A Washington Post és az ABC News egy nemrég készült felmérése szerint ugyanis

az amerikaiak 29 százaléka nem oltatná be magát.

A delta-variáns már az összes amerikai tagállamban megjelent, ötben pedig dominánssá is vált.