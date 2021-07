Száz nap után újra útnak indult a Szuezi-csatornában rekedt óriáshajó

Száz nap után szerdán újra felvonta a horgonyt az Ever Given konténerszállító hajó, miután a japán tulajdonosvállalat és a biztosítók megegyeztek a Szuezi-csatornát működtető hatósággal a kompenzációról. Az Ever Given márciusban hat napig vesztegelt a Szuezi-csatornában, miután megfeneklett. A több mint 200 ezer tonna kapacitású konténerszállító észak felé, a Földközi-tenger irányába indult útnak – írja az MTI.

A Szuezi-csatorna Hatóság (SCA) kezdetben 916 millió dollár kompenzációt követelt a mentési műveletekért és a kieső bevételekért, amelyet később 600, végül pedig 550 millió dollárra csökkentett. A hatóság egy bírósági ítélet alapján nem engedte kihajózni az Ever Givent a kártérítés rendezésééig. Az SCA vasárnap részletek közlése nélkül bejelentette, hogy sikerült megegyezni a japán tulajdonossal, és a körülbelül 18 300 konténerrel megrakott teherszállító szerdán felvonhatja a horgonyt.

A kártérítési megállapodást szerdán írták alá ünnepélyes keretek között a Szuezi-csatorna partján, miután az Ever Given elhagyta a kikötőt.

A ceremóniát az egyiptomi televízió is közvetítette. Oszama Rabi, a Szuezi-csatorna Hatóság elnöke korábbi televíziós interjújában elmondta, hogy Egyiptom a pénzügyi kártérítésen kívül egy 75 tonnás kapacitású vontatóhajót kap az Ever Given tulajdonosától.

A 440 méter hosszú, több mint 200 ezer tonnás Ever Given – amely a világ egyik legnagyobb konténerszállító hajója – március 23-án erős szélben átlósan beszorult a csatorna egyik szűk, déli szakaszában, aminek következtében teljesen leállt a forgalom az Európa és Ázsia közötti legrövidebb hajózási útvonalon. A mentési műveletek hat napig tartottak, és több mint egy tucat vontatóhajó vett részt a munkában. A csatorna medrét is kimélyítették, hogy kiszabadítsák a beszorult konténerszállítót.

Az SCA szerint Egyiptom napi 12-15 millió dollárt veszített a csatorna lezárásával. Emellett a hatóság egyik alkalmazottja életét vesztette a mentési műveletek alkalmával, és károk keletkeztek a partburkolatban. A hat nap alatt 422 hajót kellett feltartóztatni, fedélzetükön több mint 26 millió tonna áruval. Az Allianz biztosító szerint a tengeri kereskedelem számára okozott veszteségek elérték a napi 6-10 milliárd dollárt.

A Szuezi-csatorna forgalma 5,7 milliárd dollárt hozott Egyiptomnak 2019-2020-ban. Tavaly csaknem 19 ezer, azaz naponta átlagosan több mint 51 hajó haladt át a csatornán az SCA szerint.