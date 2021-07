Bálna esett csapdába a valenciai yachtkikötőben

A közönséges barázdásbálna a második legnagyobb méretű állat a Földön a kékbálna után. 27 méteresre is megnő, és a legritkább esetben manőverezi be magát egy yachtkikötőbe. Szerdán mégis ez történt, amikor egy 18 méteres példány valahogy betévedt a valenciai yachkikötőbe. Az állat hosszú órákig bolyongott a számára roppant szűk helyen, míg végül sikerült kivezetni a nyílt tengerre.

A 18 méteres, becslések szerint 50 tonnás barázdásbálnát a valencia yachtkikötőben – Real Club Náutico de Valencia – pillantották meg szerdán, amint ide-oda bolyongott, szemmel láthatóan nem találva a kiutat a vitorlások sűrűjéből.

Comparte tu video de la ballena. ¿La vistes ayer en el Club Náutico de VLC? ¿La pudistes grabar? Sube tu tuit con tu vídeo y comparte con #elpuertodelasballenas

Fue emocionante decirle dónde estaba su mar.@valenciaplaza @levante_emv @lasprovincias @ep_valencia @EFE_CValenciana pic.twitter.com/H4F7ByfFL5 — Valenciaport (@AutPortValencia) July 8, 2021

A szerencsétlen óriás kiszabadítására összefogott fél Spanyolország. A mentésben részt vett az Agrárminisztérium, az ökológiai szakemberek, a Valenciai Egyetem, a Valenciai Műszaki Egyetem, az Óceánkutatási Alapítvány, a csendőrség (Guardia Civil), a városi rendőrség és természetesen a Valenciai Királyi Yachtklub, talán csak az Üdvhadsereg maradt ki a mentőakcióból.

¿Somos el de València el Puerto de las ballenas? Hoy nos ha visitado una de 18 mts. Ha entrado en el club Náutico a mediodía y ha salido a las 16h, sana y salva. Espectacular. @UPV @MEDportsAsso @mitecogob @GVAterritori @PuertosEstado @EFE_CValenciana @ep_valencia @apuntnoticies pic.twitter.com/xCs3KTcrwi — Valenciaport (@AutPortValencia) July 7, 2021

Végül úgy sikerült kivezetni az óriási emlőst a kikötőből, hogy egy motorcsónak mutatta az utat a roppant értelmes bálnának.

A barázdásbálna – bármennyire is hihetetlen – az emlősök osztályán belül a párosujjú patások rendjébe tartozik, akárcsak a szarvasmarha, a sertés, a teve vagy az őz. Nyaranta gyakran előfordul a Földközi-tengerben, a napokban több példányt is láttak Valencia környékén. Ezek közül egy tévedt be szerdán a yachtkikötőbe.