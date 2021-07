Egy dubaji hercegen keresztül, a hivatalos árnál drágábban árulják a Szputnyik V-t alacsony jövedelmű országoknak – írja a Moscow Times.

Az oltóanyag fejlesztését finanszírozó Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap (RDIF) és az Aurugulf Health Investments nevű, abu-dzabi székhelyű cég megállapodása szerint utóbbi értékesítheti a vakcinát egy tucat országban. Az angol nyelvű lap információi szerint az Aurugulf legalább négy országban írt már alá szerződést a vakcinabeszerzésről: Ghánában, Guyanában, Pakisztánban és Libanonban.

Azzal viszont, hogy egy emírségi cég bonyolítja le az adásvételt, jóval drágábban tudnak hozzájutni a vakcinához a szerződő szegényebb országok. Példaként Magyarországot és Szlovákiát hozza fel a Moscow Times: mivel Budapest és Pozsony közvetlenül az RDIF-fel ütötte nyélbe az üzletet, a hivatalos ár 9,95 dollár volt egy dózisért, 19,90 dollárt pedig a kétkomponensű teljes oltásért. Ghánának viszont már 19 dollárt kell kicsengetnie egy dózisért, Guyanának 24 zöldhasút, Pakisztánnak pedig 22,50-t.

Pakisztánban és Libanonban magáncégek bonyolítják a vakcinabeszerzést. Ez azért fontos, mert a moszkvai lap megjegyzi: az akadozó, vagy éppen nemlétező kormányzati beszerzés fényében a vállalatok éltek is a lehetőséggel, a libanoni cég például hét nép alatt 830 ezer ember (Libanon lakosságának 12 százalékának) beoltásához elegendő vakcinát kért 38 dollár per darabért, ami mellé az oltakozni vágyóknak még a kórházi költségeket is ki kell fizetni. A 38 dollár pedig több mint a közel-keleti országban a minimálbér fele.