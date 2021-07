Meghalt egy oltatlan 90 éves nő Belgiumban, aki a koronavírus alfa- és béta-variánsával is megfertőződött – írja a Telegraph. Az egyedül élő idős nő márciusban kapta el a koronavírust, és került kórházba Aalst városában. Állapota egyik napról a másikra napok rosszabbodott, a most közzétett tesztekből kiderült, hogy szervezetében egyszerre volt jelen a Dél-Afrikából, és az Egyesült Királyságból származó variáns is. Nem volt beoltva, a két variáns pedig nem ugyanabból a forrásból jutott be a szervezetébe.