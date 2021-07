Harminc éve hiába keresik a maffia brutális Casanováját

Matteo Messina Denaro, a Cosa Nostra három évtizede rejtőzködő maffiafőnöke a bűnszervezet becsületkódexében foglalt szigorú szabályokhoz képest mindig is formabontó személyiségnek számított. Mindezt alátámasztja fordulatokban gazdag szerelmi élete is, amit még a bujkálás időszakában is szenvedélyes viszonyok és összetört női szívek jellemeznek.

Az 1962-ben született Matteo Messina Denaro a nyugat-szicíliai Castelvetrano városának főnökeként kezdte, majd kiterjesztette a befolyását Agrigento, Trapani és Palermo tartományra is. Bernardo Provenzano 2006-os letartóztatása óta sokan őt tartják a Cosa Nostra vezetőjének. A vékony testalkata miatt a „Vézna”, míg a kedvenc olasz képregényhőse után „Diabolik” néven elhíresült maffiózó már annyi emberrel végzett, hogy őt idézve, az áldozataival

meg lehetne tölteni akár egy temetőt is.

Totò Riina maffiafőnök támogatójaként aktívan részt vett a Cosa Nostra olasz állam ellen vívott háborújában. Köze volt Giovanni Falcone és Paolo Borsellino vizsgálóbírók megöléséhez, az 1992–1993 közötti római, firenzei és milánói robbantásos merényletekhez, majd Giovanni Brusca bűntársa lett egy árulással vádolt maffiózó gyermekének, Giuseppe Di Matteónak az elrablásában, ugyanis ő biztosította a rejtekhelyet, ahol a meggyilkolása előtt évekig fogva tartották a fiút. 1993 júniusában letartóztatási parancsot adtak ki ellene. Azóta a Cosa Nostra fantomja közel három évtizede folyamatosan szökésben van, ezért

2010-ben másfél millió eurós nyomravezetői díjat tűztek ki a fejére.

Matteo Messina Denarót befolyásos pártfogókból álló védőháló szövi körül, sőt az is felmerült, hogy szabadkőműves páholyokhoz tartozó, magas rangú személyek vették védőszárnyaik alá. Az érinthetetlenségét azzal vívta ki, hogy megszerezte az 1993-ban letartóztatott Totò Riina teljes archívumát, amivel egyszerre tart sakkban maffiózókat, politikusokat és üzletembereket. Talán éppen a kompromittáló iratokkal magyarázható, hogy senki sem vallott ellene, de többekben visszatetszést keltett, hogy cserbenhagyta a rendőrkézre került rokonait és bizalmasait, csak azért, hogy a saját bőrét mentse. Mindezek fényében nehéz megjósolni, meddig tart még a maffia szabályain átgázoló Matteo Messina Denaro iránti lojalitás, amit valószínűleg a birtokában lévő terhelő dokumentumoknak köszönhet.

Egy maffiózó élete a nők bűvkörében

A maffiatagok sokszor ellentmondásos szabályok szorításában élnek, ami óriási frusztrációt jelent a számukra. Egyrészt elvárják tőlük, hogy igazi férfiként viselkedjenek, amihez hozzátartozik a szexuális teljesítményük állandó bizonygatása is, miközben a házasságot követően a hűség szobrává kell válniuk, mert az önuralom fontos erénynek számít a bűnszervezet berkeiben. Aki könnyen elcsábul és megcsalja a feleségét, arra rásül a megbízhatatlanság bélyege, mert a „gyengéivel” bajba sodorhatja a Cosa Nostrát, például előfordulhat, hogy a neje bosszúból kitálal a férje maffiás ügyeiről.

Maffiacsaládból származó feleség esetén pedig a nő rokonai akár végezhetnek is a csalfa férjjel, hogy vérbosszúval állítsák helyre a becsületét.

A hűség erénye mellett ugyanakkor a potens férfi imázsát is ápolniuk kell, így ha diszkréten intézik a nőügyeiket, azzal akár még növelhetik is a tekintélyüket.

Azonban akadnak olyanok, akik fittyet hánynak a szigorú erkölcsi szabályokra, melyek különösen a konzervatívabb corleonei főnökök, Totò Riina és Bernardo Provenzano vezetése alatt terjedtek el, akik minden tekintetben puritánabb életvitelt folytattak a nagyvárosi maffiózóknál. Csakhogy a '90-es évek elején színre lépett Matteo Messina Denaro már egy új generáció képviselője, aki fiatal korától kezdve rajongott a szórakozásért, a márkás holmikért, a luxusautókért, a videójátékokért és természetesen a gyönyörű nőkért is.

Mindig elegáns és kifogástalan öltözékének elmaradhatatlan kelléke a védjegyének számító napszemüveg, ami jótékonyan leplezi az enyhe kancsalságát. Állandó vendége volt a palermói felső tízezer estélyeinek, ahol rendszerint előkelő hölgyek társaságában jelent meg. Az apja, Francesco Messina Denaro maffiafőnök drasztikus módon próbálta észhez téríteni: kivégeztette a barátját, aki a partikra fuvarozta. Még a kényszerű rejtőzködése sem akadályozta meg abban, hogy továbbra is buzgón áldozzon a szerelem oltárán. A maffia korai családalapítást szorgalmazó elveivel ellentétben sosem nősült meg, viszont született egy házasságon kívüli gyermeke.

Fotó: Franco Lannino / MTI / EPA Az olasz rendőrség által közreadott három felvétel Matteo MESSINA DENARO olasz maffiavezérről. A férfit 1993 óta körözik.

Az osztrák kapcsolat

Az elmúlt évtizedekben több nő is megfordult az ágyában, közülük az egyik legismertebb egy magas, szőke, modellalkatú osztrák hölgy, Andrea Haslehner, aki nyaranta a szicíliai Paradise Beach Hotel recepciósaként dolgozott. A szálloda igazgatóhelyettese, Nicola Consales is udvarolt a nőnek, ráadásul nem nézte jó szemmel, hogy Matteo Messina Denaróval az élen maffiózók szállták meg a medence környékét, ahol ingyen pezsgővel kínálgatták a csinos lányokat. Nicola Consales durva hangnemben szóvá tette a dolgot, Messina Denaro bosszúja pedig nem késlekedett sokáig,

1991. február 21-én kivégeztette a becsületébe gázoló vetélytársát.

A nőfaló maffiafőnök még az alibijéről is gondoskodott: aznap este egy castelvetranói étteremben vacsorázott, ahol szándékosan összetört egy poharat, hogy magára vonja a figyelmet. Később panaszt is tett a helyi rendőrkapitányságon, amiért a néhai szállodaigazgató halála miatt a nyomozók „zaklatni” merészelték a barátnőjét. Andrea nem félt a maffiafőnöktől, inkább imponált neki a gátlástalansága és a hatalma, így a viszonyuk a gyilkosság után is folytatódott. Még 1993-ban is együtt nyaraltak Forte dei Marmiban, a toszkán tengerparton. Andrea Haslehner később megváltoztatta a nevét, férjhez ment, és kategorikusan tagadta, hogy valaha is ismerte volna a meggyilkolt Nicola Consalest.

Egy menekülő maffiafőnök románcai

Az Andrea Haslehnerrel való nagy szerelem sorsát valószínűleg a Matteo Messina Denaro ellen kiadott letartóztatási parancs pecsételte meg, azonban a playboy hírében álló maffiózó nem búslakodott sokáig. Miután rejtőzködni kényszerült, összejött Franca Alagnával, egyetlen gyermeke, az 1995 decemberében született Lorenza anyjával. Ekkor úgy tűnt, mégis behódol a maffia elvárásainak és megállapodik Franca Alagna mellett, de a forró vére hamar más nők karjaiba hajtotta. Így végül sosem találkozott a lányával, aki a maffiafőnök anyjának házában nevelkedett egészen a nagykorúságáig, amikor váratlanul elköltözött.

Sokan úgy értelmezték, hogy ezzel nyíltan megtagadta az apját és végleg el akarja szakítani a maffiás szálakat, pedig valójában azóta is tartja a kapcsolatot az apai rokonokkal. Bár Lorenza Alagna a világ egyik legkeresettebb szökevényének lánya, próbál a kortársaihoz hasonló, normális életet élni. Beiratkozott a palermói egyetemre és Londonban is eltöltött pár hónapot, hogy tökéletesítse az angol nyelvtudását, de az apjával kapcsolatos kérdőjelek valószínűleg örökre ott kísértenek majd az életében.

A nőcsábász maffiafőnököt tehát még az apaság sem változtatta meg.

1996-ban kapcsolatot kezdett a sógora családjának dolgozó Maria Mesivel, aki temérdek szerelmes levelet írt Matteo Messina Denarónak, melyekből szinte kikristályosodik a maffiafőnök iránti imádata, akit végig elhalmozott ajándékokkal. Titkos randevúikat egy Palermo környéki lakásban, majd egy bagheriai villában bonyolították le. Maria Mesi rajongástól fűtött sorai önmagukért beszélnek. Leveleiből kiderül, hogy minden vágya az volt, hogy a lopott órák helyett együtt is élhessen a szökésben lévő maffiafőnökkel:

Szeretnék mindig veled lenni, sokat gondolkoztam azon, miért nem akarsz velem élni, és azt hiszem, végül megértettem az okát, bár ez nem jelenti, hogy egyet is értenék veled. De olyan nagyon tisztellek, hogy tiszteletben tartom a döntéseidet. Szeretlek és egész életemben szeretni foglak.

Végül a levelezésükből kirajzolódik Matteo Messina Denaro videójátékok iránti szenvedélye is: „Annyira szeretnélek megajándékozni valamivel. Tudod, olvastam a videójátékokról szóló újságban, hogy megjelent a Donkey Kong 3. Már alig várom, hogy kapható legyen és megvehessem neked.” Maffiafőnök szeretőjéért Maria Mesi még a börtönt is vállalta. Miután letartóztatták, három évre ítélték, amit a római Legfelsőbb Bíróság nyolc hónapra csökkentett, mert a szökevény maffiózóval váltott levelei alátámasztották, hogy a bűnpártolást érzelmi indíttatásból, vagyis szerelemből követte el.

2003-ban látni vélték a Polizzi álnevet használó Matteo Messina Denarót Venezuelában, egy titokzatos szépség társaságában, tehát a nyomozók joggal feltételezik, hogy hamis személyazonossággal valahol Dél-Amerikában rejtőzhet. Később felmerült, hogy Lorenzán kívül van egy másik gyermeke is, aki 2004 végén vagy 2005 elején született egy castelvetranói nőtől és Messina Denaro apja után a Francesco nevet kapta.

A maffiavezér állítólagos fiának létezésére az egyetlen bizonyítékot a családtagok lehallgatott telefonbeszélgetései jelentik,

ahol gyakran szóba került az ügy, sőt az is kiderült, hogy a maffiafőnök DNS vizsgálatot kért, hogy megbizonyosodjon az apaságáról.

Úgy tűnik, hogy a körözési listák élén álló Matteo Messina Denaro képtelen kivonni magát a női bájak bűvköréből. Könnyen lehet, hogy egy napon éppen ez okozza majd a vesztét és egy nő tesz pontot az évtizedek óta tartó rejtőzködésének végére.

A szerző maffiakutató, történész és kulturális antropológus, a „Maffia. Az olasz Dél keresztje”, valamint „Az olasz maffiabűnözés rövid története” című kötetek írója.

(Borítókép: Egy olasz rendőr két felvételt mutat Matteo MESSINA DENARO olasz maffiavezérről 2007. április 6-án egy palermói sajtótájékoztatón. A férfit 1993 óta körözik. Fotó: FRANCO LANNINO / MTI / EPA)