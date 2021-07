„Orbán Viktor igazi fejfájás” – újra elővette a miniszterelnököt a CNN

Kedvelt témája lett Magyarország és az Orbán-kormány az amerikai CNN hírtelevíziónak, amelynek portálja ismét hazánkról közölt vezető cikket. Legutóbb a pedofilellenes törvényhez kapcsolódó melegellenes szabályozásokról, ezúttal pedig a kínai Fudan Egyetem Budapestre településéről értekeztek igen bőbeszédűen.

A beszámoló kifejti a Fudan Egyetem megosztó tervét és a rá érkezett kritikákat, miszerint annak felépítése magyar közpénzből valósulna meg a megközelítőleg 10 ezer diák számára szállást biztosítani készülő Diákváros tervezett területén, s hogy az építkezés a Kínai Kommunista Párt érdekeit szolgálhatja inkább, mint Magyarországét. Mint felidézik, a terv mozgósította az ellenzéket, ami többezres létszámú tüntetésben mutatkozott meg.

Emlékeztetnek, hogy a Fidesz 11 éve tartó regnálása alatt nem nagyon akadt érdemi politikai kihívójuk, azonban az eset arra adott alkalmat, hogy Orbán Viktor egyébként nacionalista retorikáját megpróbálja önmaga ellen fordítani az ellenzék.

A beszámoló a The Atlantic cikkéhez hasonlóan Karácsony Gergely főpolgármestert jelöli meg az ellenzék vezetőjének, valamint az is közös bennük, hogy mindkét sajtóorgánumnak Krekó Péter, a Political Capital igazgatója nyilatkozott.

Krekó értékelése szerint Orbán sikeresen építette fel a nemzeti függetlenség legnagyobb védelmezőjének imázsát, azonban a kínai érdekeket szolgáló hatalmas beruházást nehéz megmagyarázni a választóknak.

A cikkben kitérnek az Orbán Viktor által meghirdetett keleti nyitásra, kiemelve, hogy a Fudan Egyetem mellett várhatóan a másik kínai érdekeltségű projekt, a Budapest–Belgrád-vasútvonal is hatalmas összegeket emészt fel. Az ellenzék ezeknek a beruházásoknak a leállítását helyezte kilátásba egy esetleges kormányváltás esetén, jövőre.

Krekó Péter a CNN-nek azt is kifejtette, hogy valójában a közelmúltban elfogadott, melegellenes szabályozásokkal kiegészített pedofilellenes törvény is azt a célt szolgálhatja, hogy elvonja a figyelmet például a Fudan-beruházásról. Hozzáteszi, mivel a Jobbik megszavazta a törvényt, az ellenzék megosztására is alkalmasnak találhatták.

Az amerikai hírtelevízió Krekó Péter mellett Matura Tamás Kína-szakértőt, a Budapesti Corvinus Egyetem oktatóját, egyben a Közép-európai Ázsia Kutató Központ alapítóját is megszólaltatta a témában. Ő úgy fogalmazott, hogy bár a Fudan Egyetem valóban a világ élvonalában van, budapesti megjelenése oktatókat vihet el az alulfinanszírozott magyar felsőoktatási intézményekből, a Diákváros nagy részének elfoglalásával pedig a magyar diákok olcsó szálláslehetőségei elé gördít akadályt. De nyilatkozott a CNN-nek Dermot Hodson, a University of London professzora is, aki szerint Orbán Viktor sok szempontból igazi fejfájást jelent az EU számára.

Ellenállni az Európai Uniónak, de azt akarni, hogy Magyarország mégis bent maradjon, elég kártékony kombináció

– jegyezte meg a professzor.