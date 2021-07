Amint eloltják a lángokat, újabbak keletkeznek a Görögországban tomboló erdőtüzekben

A rekord meleg és régóta tartó szárasság lángba borította Görögország erdőit, nagy erőkkel próbálják a lángokat megfékezni, ám eddig nem túl hatékonyan – számolt be róla a Greek Reporter.





Óriási problémákat okoznak az ország számos erdejében keletkezek tüzek az európai üdülőparadicsomként emlegetett országban, ahol már repülőkről is oltanak, még a Beriev Be-200 Altair típusú gépet is bevetették, ami 12 ezer liter vizet is képes tárolni és utoljára a 2007-es tüzek idején használták, azonban egyelőre még nincs vége a küzdelmeknek.

A tüzeket a belobbanó aljnövényzet okozta, a legnagyobb károk az Athénhez közeli Évia szigetén vannak, egyes területekre hatvannál is több tűzoltóautót irányítottak.

Egyes tartományokban már az utakat is le kellett zárni, mert a lángok olyan közel terjedtek a lakott területekhez,

sőt néhol már elkezdték lakók kitelepítését is a biztonságuk érdekében. A száraz és meleg időjárás sem kedvez az oltásoknak, a szakértők szerint, amint eloltanak egy tűzfészket, újabb kap lángra.