Vastagon fogott Trump tolla, amikor a testőreinek számlázott

A Washington Post által megszerzett feljegyzésekből kiderült, hogy a Secret Service májusban mintegy 10 199,52 dollárt (több mint 3 millió forintot) fizetett Trump Bedminsterben lévő golfklubjának azért, hogy elláthassa a volt elnök védelmét.

Noha az egy éjszakai árat ezúttal nem részletezték, a lap megjegyezte, hogy Trump pontosan ugyanennyit számlázott a hivatalban töltött ideje alatt a titkosszolgálatnak.

A Trump tulajdonában levő klub akkor, az elnöki ciklus alatt napi 566,64 dollárt számlázott a Secret Service-nek egy négy hálószobás lakosztályért a Bedminsterben.

– idézte egy másik lap a Hill a testület szóvivőjét.

Egyéb, összesen 3400 dollárra rúgó, a titkosszolgáaltnak felszámított összeget is felfedezett a Washington Post a feljegyzésekben, amit Trump nyári látogatása előtt számláztak. Azt azonban nem sikerült kideríteni, hogy a Secret Service miért volt a helyszínen.

Trump egyébként januári távozása óta összesen több mint 50 ezer dollárt számlázott a Secret Service-nek elszállásolásért.

