Az uniós védettségi igazolvány letölthető androidos telefonra, az iPhone-verzióra még várni kell

Már letölthető Androidra az uniós védettségi igazolvány applikáció – írja a 24.hu. Magyarország július 1-jével vezette be az uniós védettségi igazolást, ami már az Európai Unió egész területén elérhető, és megkönnyíti az unión belüli utazásokat. Az igazolás kétnyelvű (magyar és angol) és applikációként, illetve nyomtatható formában is elérhető, Magyarországon már az első héten félmillióan beszerezték – számolt be róla Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő még pénteken a Facebookon közzétett videoüzenetében.

A bejelentés időpontjában az okostelefonos verziók még nem voltak élesítve az Apple és a Google alkalmazásboltjaiban,

ma reggelre azonban megérkezett az új verzió a Play Áruházba.

A régi applikációval rendelkezőknek nem kell ismételten letölteni az alkalmazást, csupán frissíteni kell. Az uniós védettségi igazolvány EU-kompatibilis applikáció beszerzésére az iOS rendszerű mobiltelefonokra az App Store-ban lesz lehetőség. Itt egyelőre még nem jelent meg, de hamarosan várható.

Ahogy arról Szentkirály Alexandra is beszámolt, a legegyszerűbb otthon kinyomtatni a dokumentumot az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) lakossági portálján keresztül. Illetve lehet kérni a kinyomtatását kormányablakban és háziorvosnál is.

Fontos azonban tudni, hogy a tagállamok saját beutazási szabályokat is megszabhatnak. Ezért utazás előtt mindenképpen érdemes felkeresni a Konzuliszolgalat.kormány.hu honlapot, ahol országonként meg lehet nézni az aktuális beutazási feltételeket.