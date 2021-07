A beoltatlanok a mutánsok gócai

A mutáns vírusok egyetlen származási forrása a fertőzött szervezet.

– idézte a CNN a Vanderbilt Egyetem fertőző betegségekre szakosodott professzorát.

„Minél több a beoltatlan, annál nagyobb az esélye a vírus szaporodásának” – mondta dr. William Schaffner. „Ha ez megtörténik, akkor a vírus először mutálódik, majd egy olyan variánssá alakulhat át, amely a későbbiekben még súlyosabb következményekkel jár” – fejtette ki a professzor.

Tulajdonképpen minden vírus mutálódik. Jóllehet a koronavírus nem különösebben hajlamos a mutációra, mégis változik és fejlődik.

Az átalakulások zöme nem hajt hasznot a vírus számára, néhány viszont gyengítheti. A vírus azonban véletlenszerű mutációt is kifejleszthet, amely számára előnnyel jár – fokozza fertőzőkészségét, hatékonyabb replikációt eredményez, vagy erősíti azon képességét, hogy sokféle gazdaszervezetet fertőzzön.

Az előnyhöz jutó vírusok versenyre kelnek a többiekkel, és végül ők alkotják a fertőző vírusok többségét.

Ha egy mutáns elég eredményes, akkor válik variánssá. Ehhez azonban replikálódnia kell. És ezt a lehetőséget egy nem beoltott személy teremti meg számára.

„A vírusokban megjelenő mutációk közül azok maradnak fenn, amelyek megkönnyítik a vírus terjedését a populációban” – mondta a Johns Hopkins Egyetem mikrobiológusa és immunológusa.

„Most olyan vírusaink vannak, amelyek hatékonyabban terjednek” – tette hozzá Andrew Pekosz.

A nem terjedő vírusok nem tudnak mutálódni, az oltás pedig hatásosan akadályozza meg a koronavírus terjedését.

Hasonló megállapításra jutottak az Economist által bemutatott kutatók is: a be nem oltottak veszélyben vannak, mivel az evolúció felgyorsítja a világjárványt. A megjelenő mutánsok elsősorban a beoltatlanokat fenyegetik – írja a tekintélyes lap.

A delta-törzs képes megkerülni az emberi szervezet immunrendszerét, ugyanakkor a teljesen beoltottak védettek – idézi a Nature című szaklapban a minap publikált kutatási eredményeket a New York Times.

