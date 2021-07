Jóllehet még nem bizonyított a harmadik oltás szükségessége, Thaiföldön, Bahreinben és az Egyesült Arab Emírségekben a kínai Sinovac-kal, a Sinopharmmal és az AstraZenecával már beoltott embereknek felajánlják az extra dózist.

A kevésbé hatásos, inaktivált vakcinaplatformot alkalmazó kínai oltások a nagy átoltottsági ráta dacára Mongóliában és az Egyesült Arab Emírségekben nem akadályozták meg az esetszámok növekedését. A Seychelle-szigeteken öt, az AstraZeneca mindkét dózisával beoltott ember halt meg.

A nyugati gyógyszeriparral szemben a Sinovac és a Sinopharm fejlesztői részletezés nélkül azt állítják, hogy oltóanyagaik még mindig védelmet nyújtanak az Indiából származó delta-változatokkal szemben. A klinikai vizsgálatok során azonban a kínai vakcinák hatásossága eltérő volt: 50-80 százalék körül alakult, ami csak növelte a bizonytalanságot.

Az emlékeztető dózis beadása azonban azzal jár, hogy az elkövetkező 12 hónapban egy-két milliárd dózis a már beoltottak védelmét erősíti, holott a fejlődő országokban sokan még az első oltásukat sem kapták meg – idézi a Fortune Nikolai Petrovskyt, az ausztrál Flinders Egyetem professzorát.

Az Egészségügyi Világszervezet szintén óvatosságra int a harmadik dózis ösztönzésével kapcsolatban. Soumya Swaminathan tudományos főmunkatárs szerint egy ilyen ajánlás szükségtelen és korai, tekintettel egyebek mellett arra, hogy a világ nagy részén a nagy kockázatnak kitett egyének még mindig nem beoltottak.

„Valószínűleg szükség lesz egy emlékeztető adagra” – ezt tweetelte ugyanakkor Albert Bourla, a Pfizer vezérigazgatója, miután az első vizsgálatokból kiderült, hogy a harmadik dózis öt-tízszer nagyobb antitestválaszt vált ki.

We believe a booster dose will likely be necessary to maintain highest levels of protection against #COVID19. Initial data from our booster study demonstrate that a booster dose given after 6 months of the second dose is eliciting 5-10 fold higher antibody response. (2/3)