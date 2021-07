Nagy az érdeklődés az egyéves ingyenes bérletek iránt Pozsonyban, amelyet az oltatlanok motivációként, míg az oltottak jutalomként kaphatnak – olvasható a Körkép oldalán.

A főváros múlt hét végén indította el a nyereményjátékot, amelybe rögtön az első napon 12 ezren kapcsolódtak be

– mondta Katarína Rajčanová, a fővárosi önkormányzat szóvivője, aki arról is beszélt, hogy nagyon sokan kapcsolódtak be a nyereményjátékba, ami számukra nemcsak az oltás miatt fontos, hanem amiatt is, hogy szokást teremtsenek a tömegközlekedés használatából.

A főváros a koronavírus elleni oltás népszerűsítésére „Pozsony a kollektív immunitásért“ címmel kampányt indított, amelynek

az a célja, hogy a település elérje a kollektív immunitáshoz szükséges 75 százalékos átoltottságot.

Pozsony városa hatvan darab egyéves bérletet sorsol ki. A nyereményjátékba minden 18 évnél idősebb polgár benevezhet, pozsonyi állandó lakhely nem feltétel a regisztrációhoz.

A nyereményjátékba csak egyszer lehet jelentkezni. Abban az esetben, ha az illető nem nyer, automatikusan bekerül a következő sorsolásba.

Kéthetente 15 nyertest sorsolnak ki. Az oltási igazolást abban az esetben kell felmutatni, ha az illetőt kisorsolták. A nyereményjáték augusztus 27-ig tart.