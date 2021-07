A tét most csillogóbb. És eldőlt már az első űrforgatás napja is.

Október 5-én Oroszország egyik legünnepeltebb színésznője, a 36 éves Julia Pereszild a 38 éves Klim Sipenko filmrendezővel együtt elrepül a Nemzetközi Űrállomásra.

A küldetésük? Leforgatni az első filmet a Föld körüli pályán, még az amerikaiak előtt.

– ezt mondta Pereszild a francia hírügynökségnek, az AFP-nek, miközben már ketyeg a visszaszámlálás a kazahsztáni Bajkonur űrközpontban.

Ha a terv sikerül, az oroszok várhatóan megelőzik a Mission Impossible sztárját, Tom Cruise-t és Doug Liman hollywoodi rendezőt, akik a NASA-val és a Space X-szel, a milliárdos Elon Musk cégével közösen elsőként lengették be elképzelésüket.

A kihívás – ez az orosz film munkacíme, amit még tavaly szeptemberben harangoztak be, éppen négy hónappal a hollywoodi ötlet után.

A filmről egyelőre a nagyszabású ambíciókon kívül keveset tudni.

Az viszont már a szereplőválogatás előtt kiderült a Roszkozmosz, az orosz űrhivatal közleményéből, hogy a produkció „egy igazi női szuperhőst keres”. A jelentkezőktől nem várták el, hogy profi színészek legyenek, kikötés volt viszont a 25 és 40 év közötti korhatár, a fizikailag alkalmasság és az orosz állampolgárság. További követelmények:

A jelek szerint Julia Pereszild ezeknek a követelményeknek maradéktalanul eleget tesz.

