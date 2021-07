Két napig maradt egyedül egy magyar fiú az árvíz sújtotta Belgiumban

Rémálommá vált a nyaralás egy magyar fiú, Patrik számára. Szerdán érkezett Belgiumba nagybátyjához és unokatestvéréhez közös pihenésre – írja a Blikk. Az időjárás azonban közbeszólt, és hamarosan harc kezdődött az életért. A több napja tartó heves esőzések miatt a Maas folyó kilépett a medréből, és mindent letarolt, ami az útjába került. A rokonok elmentek segítségért, de vissza már nem jutottak a házhoz.

A nagyfiunk, Patrik Belgiumban bajba került. A katasztrófa sújtotta területen 38 órája van egyedül. A házat, amiben lakott, elárasztotta a víz, ezért Patrik az ereszcsatornán átmászott a szomszéd ház emeletére. Ott várja a segítséget, azonban ott is egyre csak nő a víz

– írta a Facebookon a fiú apja. Végül csütörtök éjfél körül sikerült kimentenie Patrikot a hatóságoknak.

Büszkék is vagyunk rá, hogy ilyen jól feltalálta magát. Arra is volt lélekjelenléte, hogy amikor átmászott a másik házba, akkor egy zsákban száraz ruhát vigyen magával, sőt még a két macskát is feltette a polc tetejére, hogy életben maradjanak