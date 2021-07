Túlzás nélkül állítható, hogy Szlovákiában mindent bevetnek, hogy az emberek beoltassák magukat. Az egészségügyi minisztérium már azt is bejelentette, hogy legújabb kampányához leszerződött egy reklámcéggel, azonban ennek költségeit nem hajlandó biztosítani a pénzügyminisztérium – olvasható az Új Szó oldalán.

Nagyon próbálkozik az egészségügyi minisztérium, hogy oltakozzanak az emberek a szomszédos országban, ezért Szlovákiában már előzetes regisztráció nélkül is lehet vakcinaközpontokban oltakozni, már a háziorvosok is olthatnak, illetve egyre több mobil oltócsapatot hoznak létre. Ezenfelül a határellenőrzési rendszert is úgy szervezték, hogy az az oltottaknak kedvezzen, ráadásul az egészségügyi miniszter, Vladimír Lengvarský bejelentette, hogy új oltási kampányukhoz egy reklámügynökséggel kötöttek megállapodást. Mindemellett ezek után sem tudta konkrétan megmondani a politikus, hogy mikor indul majd a kampány. Valószínűleg nem gyorsítja a kezdetét az a tény sem, hogy a 3,8 millió eurós reklámhadjáratot nem akarja finanszírozni a korábbi miniszterelnök, a jelenlegi pénzügyminiszter, Igor Matovič.

Nem fogunk pénzzel tömni néhány kiválasztott sajtóterméket csak azért, hogy arról írjon, milyen kedves és jószívű a miniszter

– vélekedett a kampányról Igor Matovič.