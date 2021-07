Kitartóan kereste kétévesen elrabolt kisfiát, 24 év elteltével megtalálta

Könnyes szemmel kapaszkodtak egymásba 24 év elteltével, miután egymásra találtak.

„Kedvesem, kedvesem, kedvesem, kedvesem” – üdvözölte a The New York Times tudósítása szerint szinte önkívületben az anya, Zsang Venge rég nem látott gyermekét.

Az apa, Guo Gangtang évtizedeken át kereste fiát. Közel 24 éven át motorral szelte át Kínát. A motorja hátuljára – lobogó transzparensként – a 2 éves kisfiú fotóit illesztette. Csaknem félmillió kilométert motorozott elszántan egyetlen cél érdekében: hogy megtalálja elrabolt gyermekét.

Eközben – saját elmondása szerint – legalább egyszer leesett a motorjáról, és sokszor a szabadban aludt, amikor nem engedhetett meg magának egy szállodai szobát.

A keresés a napokban ért véget, miután a rendőrség DNS alapján azonosította Guo fiát, Sinzsent.

A gyermek és a szülők találkozásáról a kínai állami televízió is beszámolt. Könnyező szemekkel kapaszkodtak egymásba egy sajtótájékoztatón Liaocsengben, Guo szülővárosában, az északkeleti Santung tartományban.

He searched for his kidnapped son for nearly 24 years. He drove across more than 300,000 miles of China by motorbike. He displayed photos of his two-year-old boy.



This week, Guo Gangtang's search finally ended. https://t.co/LbmYdIL7a6