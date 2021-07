Hatalmas árhullám tart Magyarország felé a Dunán

Többfelé az első fokot, Nagybajcsnál a másodfokú készültséghez vezető szintet is elérheti a vízállás, ugyanis árhullám jön a Dunán. Az Országos Vízjelző Szolgálat előrejelzései alapján kedd-szerda környékén várható − írja az Időkép.

Komáromban, és Esztergomban elsőfoknak, Nagybajcsnál másodfoknak megfelelő szintig emelkedhet a Duna.

A vízügyi főigazgatóság honlapja egyelőre nem adott ki sehol készültséget.

Mint ahogy azt korábban megírtuk, Pozsonynál csaknem egy méterrel emelkedett a Duna vízszintje egy nap alatt. A meteorológusok szerint az esti órákban akár első szintű készültség is érvénybe léphet.

A szakemberek éjszaka további emelkedésre számítanak, ami miatt éjfél után a kettes szintű figyelmeztetés is életbe léphet. Egy nap alatt két és fél méteres vízszintemelkedésre számítanak Pozsonyban. A Duna mellékfolyóin is emelkedik a vízszint, ezek mentén is készültség léphet érvénybe.

Az áradások hatalmas károkat hagytak maguk után Nyugat-Európában. Németországban több mint százötven életet követelt a természeti katasztrófa, de súlyos a helyzet Belgiumban és Hollandiában is.

A szomszédos Ausztriában hatalmas károkat okoztak a viharok, Salzburg tartományban a Kothbach patak kiöntött, ezzel elárasztva Hallein óvárosát.