Hasogdzsitól Bill Gatesig terjed a megfigyeltek listája

Nem csak Magyarországot rázta meg a napokban robbant Pegasus-botrány. Ahogyan arról az Index is beszámolt, egy nemzetközi újságíróhálózat egy több mint 50 ezer telefonszámból álló adatbázishoz jutott hozzá, melyeket egy kifinomult kémszoftverrel fertőztek meg. A program képes üzeneteket, fotókat és e-maileket készíteni és továbbítani a célszemély mobiltelefonjáról, de beszélgetéseket is lehet rögzíteni vele. A Pegasus mikrofont is aktivál, ha kell, és a használója mozgásáról is gyűjt információkat.

Bár az újságírócsoport által közölt, 50 ezer telefonszám több mint ötven országból származik, egyelőre a teljes lista nem ismert. ahogyan az sem, hogy milyen forrásból szerezték meg az információt.

Az viszont már most látszik, hogy autoriter, illetve keménykezű tendenciákkal barátkozó kormányok bőven vannak a listán. A BBC cikke szerint az alábbi tíz országban található a megszerzett adatok többsége: Azerbajdzsán, Bahrein, Magyarország, India, Kazahsztán, Mexikó, Marokkó, Ruanda Szaúd-Arábia és az Egyesült Rab Emirátusok.

A Pegasusszal figyelték meg a tragikus sorsú Dzsamál Hasogdzsi szaúd-arábiai újságíró családját is. Hasogdzsi 2018 októberében tűnt el a szaúdi monarchia isztambuli nagykövetségén, miután több nagynevű kiadványban bírálta Szalman szaúdi királyt, és az uralkodó családját. Az újságíró eltűnésének részletei továbbra sem ismertek, a megalapozott gyanú szerint Rijádból érkezett a parancs Hasogdzsi meggyilkolására. A hétvégén megjelent leplezés szerint pedig most az is kiderült, hogy Hasogdzsi feleségének telefonján már fél évvel eltűnése előtt is dolgozott a Pegasus, az esetet követően pedig egyik kollégáját és az eltűnésében résztvevő két török hivatalnokot is megfigyelhettek.

Egy másik meggyilkolt újságíró is a listán szerepelt. Cecilio Pineda Birto Mexikó déli államában, Guerroban halt meg, őt fegyveresek lőtték le 2017-ben. Bár a nyomozás nem tudta megerősíteni, hogy Cecilio Pineda Birtot a munkája miatt gyilkolták meg, az őt ismerő források szerint aligha hétköznapi rablótámadás történt. Az újságíróra még 2015-ben egyszer rálőttek, de az esetet követően rendszeresen kapott fenyegetéseket. A The Guardian cikkében megjegyzi:

az elmúlt két évben huszonöt mexikói újságírót figyelhettek meg a Pegasussal, miközben a latin-amerikai országban mintegy 15 ezer telefonszám szerepel a listán.

Az indiai kormánynak is van mit megmagyaráznia, a dél-ázsiai országban mintegy 40 újságírót, illetve parlamenti képviselőket, kormánytagokat és üzletembereket is a Pegasus kémprogrammal figyeltek meg. A megfigyeltek között van Narendra Modi miniszterelnök politikai ellenfele, Rahul Gandhi is, aki az ellenzék további tagjával együtt kér magyarázatot a hindu nacionalistának bélyegzett kormánytól. A francia Le Monde hírportál – amely a Pegasus-ügy felgöngyölítésében szintén részt vett – azt írja, Indiából számos nagykövetség és diplomata, valamint a részben Bill Gates nevét viselő Bill&Melinda Gates Foundation is a kémügy célpontjai között volt. Sőt, feltételezések szerint Indiából érdeklődhettek a szintén potenciálisan megfigyelt pakisztáni kormányfő, Imran Khan magánbeszélgetései iránt is, a listán ugyanis az Indiával hadilábon álló közép-ázsiai ország miniszterelnökének egyik telefonszáma is felkerült. India esetében ezért az ügynek diplomáciai következményei is lehetnek. A pakisztáni kormány ugyanis máris jelezte: aggasztóak a kémügyről eddig megjelent részletek, és vizsgálják az ügyet.

Bár a sajtó most az említett tíz, autoriternek minősített országra összpontosít, vannak európaiak is a listán. Magyarországon kívül például Franciaországban, Spanyolországban és Nagy-Britanniában is voltak potenciálisan megfigyeltek.

Nagy különbség azonban, hogy míg a vádak szerint Magyarországon a kormány figyelhette meg saját állampolgárait, addig a Franciaországban Pegasussual megfertőzött több mint ezer telefonszám adatforgalma iránt – az eddigi információk alapján – a marokkói titkosszolgálatok érdeklődtek.

Izgalmas a listán megjelent brit ügyvéd, Rodney Dixon is, akit bár végül nem figyeltek meg, a Pegasus kémprogram az ő telefonján is ott volt. Ügyfelei között volt az Egyesült Arab Emírségekben bebörtönzött brit vendégkutató Egyesült Arab Emírségek és az említett meggyilkolt szaúdi újságíró, Dzsamál Hasogdzsi barátnője is.

