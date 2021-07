Hatalmas pusztítást végzett az ítéletidő Szerbiában

Szerbiában heves esőzéssel és villámlásokkal kísért ítéletidő tombolt vasárnap este. Újvidék és Belgrád egyes városrészein, valamint több vajdasági faluban jég is esett. Házak rongálódtak meg, fákat és oszlopokat csavart ki a szél, a termőföldek is nagy károkat szenvedtek. A pusztítás Nagybecskereket, Užicét és a niši körzetet is érintette.

Hétfőre és keddre vörös, illetve narancssárga riasztás van érvényben az országban

– írta a PannonRTV.

A szakemberek szerint a Duna vízállása valamelyest megnövekedett, de nem várható áradás, mert az elmúlt egy hónapban a szárazság miatt olyan alacsony volt a vízszint, hogy most van elég hely a csapadék befogadására.

Meteorológusok szerint szerdától kellemesebb időjárásra van kilátás. Napos, derűs, de kissé hűvösebb napokkal, friss reggelekkel lehet kalkulálni. Hétvégén déliesre fordul a légáramlat, egyre melegebb lesz. Vasárnap már akár 35-36 fokos lehet a hőmérséklet, Szerbiában.