Kiderült, mennyi pénzt kap előlegként Harry herceg a könyvéért

Húszmillió dolláros (6,1 milliárd forint) előleget ígér a Penguin Random House kiadó Harry herceg önéletrajzi könyvéért, amely a tervek szerint 2022 végén fog megjelenni − értesült a Page Six. Ugyanez a kiadó Barack és Michael Obama könyvéért 65 millió dollárt (18,3 millird forint) fizetett.

A herceg elmondása szerint a könyvek bevételeit teljes mértékben jótékonysági célokra fogják fordítani. Egyelőre azonban azt nem tudják, hogy a kiadó által ajánlott előleg összegét is segítségnyújtásra fogják-e fordítani.

Sussex hercege hétfőn jelentette be, hogy önéletrajzi könyvet ír. Szerinte memoárjai „első kézből származó leírása” lesz az életének, teljesen őszintén számol be majd arról, miket élt át férfiként és apaként. A könyvben benne lesznek tapasztalatai is, amiket katonaként szerzett Afganisztánban.

Korábban beszámoltunk arról is, hogy Harry herceg és Meghan a Netflixszel és a Spotify-jal kötött jelentős értékű szerződéseket, és sorra érkeztek a bejelentések arról, hogy különféle tartalmakat fognak gyártani ezekre a platformokra.