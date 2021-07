Egy 11 éves fiú belehalt a madárinfluenzába

Regisztrálták a madárinfluenza okozta első halálesetet Indiában – adta hírül az MTI az indiai sajtó közlése alapján. A Times of India című lap az All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) intézet forrásaira hivatkozva arról ír, hogy az áldozat egy kedden meghalt tizenegy éves fiú.

Az újság arról számol be, hogy magas lázzal és köhögéssel szállították kórházba a gyermeket. Orvosai azt hitték, hogy megfertőződött a koronavírussal, de az elvégzett tesztek negatív eredménnyel zárultak, a későbbi vizsgálatok pedig megállapították, hogy a fiú betegségét madárinfluenza-betegség okozta.

Már zajlik mindazoknak a felkutatása és azonosítása, akik a fiúval kapcsolatba kerülhettek. Indiában az elmúlt 15 évben többször is kitört a madárinfluneza-járvány, ami többnyire házi és vadon élő szárnyasokat érintette.