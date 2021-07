Miközben a világsajtó a Pegasus-botrány miatt aggódik, Izraelben a kiberbiztonság nagyjai éves találkozójukat tartják. Vasárnap derült ki, hogy egy kifinomult izraeli kémszoftver, a Pegasus segítségével mintegy 50 ezer telefonról gyűjthettek adatokat a feltételezések szerint különböző kormányok, közöttük Magyarország kormánya is. A botrány robbanás után pedig egy nappal nyitotta meg a kapuit a világháló rablóinak és pandúrjainak egyik fontos szakmai fóruma, a tel- avivi Kiber Hét. Az esemény mögött komoly politikai hátszél van. A Tel Aviv Egyetem mellett az izraeli kormány több minisztériuma is a szervezők között tűnik fel, de a hagyomány szerint a konferencián beszédet mond a miniszterelnök is. Idén Naftáli Bennet, aki júniusban, 12 év kormányzás után váltott le elődjét, Benjámin Netanjahut.

Egy következetes kormányprogramnak köszönhetően ugyanis Izrael nemzetgazdaságának kiemelt üzletágává vált a kiberbiztonság.

Erről beszélt a Kiber Hét szervezője, Isaac Ben-Israel. A hadsereg egykori hírszerzőtisztje, a Tel Aviv Egyetem tanszékvezetője a The Jerusalem Postnak elmondta: az iparágba áramló globális tőke 45 százaléka Izraelben talál gazdára, miközben ez a szám 2018-ban még csak 18 százalék volt. Ennél részletesebb adatokat osztott meg 2019-es prezentációjában Benjámin Netanjahu. Elmondta, míg 2010-ben mindössze 89 kiberbiztonsággal foglalkozó izraeli cég volt, 2018-ban ez a szám már 520-ra emelkedett.

Mindennek következtében tavaly 7 milliárd dollár értékben exportált kiberbiztonsági termékeket az ország.

Ez meghaladja a hadiipari teljes exportját, amihez a Haaretz kedden megjelent cikke szerint Netanjahu személyes erőfeszítései is nagyban hozzájárultak. A hírportál sorra vette, hogy van-e összefüggés az egykori kormányfő külföldi útjai és a Pegasus kémszoftver külföldi értékesítése között. A lehallgatások többsége ugyanis tíz országhoz köthető, a Haaretz szerint Netanjahu és kormánya az elmúlt években valamennyi érintett helyen megfordult.

Már a nagy üzlet és a politikai hátszél miatt is várható volt, hogy az etikátlan kémprogramból nemzetközi botrány váljon. A vasárnapi sztori ugyanis nem friss, a Pegasusról és az azt értékesítő NSO vállalatról évekkel ezelőtt is cikkezett a nemzetközi sajtó. Így aztán az is ismert volt, hogy kapcsolat van az NSO és egy másik kémprogramokat tervező izraeli vállalat, a Candiru között.

Ez pedig azért érdekes, mert a Candiru és az NSO elvezet az izraeli kiberbiztonsági iparág egyik feltörekvő, és meglehetősen titokzatos közösségéhez.

Ahogyan a Haaretz egy 2019-es cikkében megírta, a vállalat vezetése előszeretettel toboroz az izraeli hírszerzés egyik, kibertámadásokra és elhárításra szakosodott szolgálatától. A hadsereghez tartozó Unit 8200 egység az Egyesült Államokban működő NSA-hoz szokás hasonlítani. Feladata a lehallgatás és megfigyelés, ami napjainkban már javarészt az online térben zajlik. A feladatot ezért többségében a gyorsan fejlődő biztonsági rendszereket jól ismerő hackerek látják el, ami ritka és komplex tudást követel. Ezt az ismeretet adja meg a Unit 8200.

Az alakulatról még a többi izraeli titkosszolgálatnál is kevesebbet tudni. A Rest of World portál készített interjút egy ott dolgozó hackerrel, a cikk nem csak az izraeli titkosszolgálatokról, de a zsidó társadalomról is érdekes képet fest. A név nélkül nyilatkozó forrás beszél például arról, hogy a kötelező katonai szolgálat kezdetén, mindössze 18 évesen ajánlottak számára pozíciót az alakulatnál.

A különleges egységnél ugyanis alapelv, hogy az állományt részben az iskolában épp végzett fiatalokkal kell feltölteni, akik a szabályokon és korlátokon kívül gondolkodnak. ők biztosítják a tevékenységükhöz nélkülözhetetlen friss szellemet.

A Rest of World interjúalany nem csak kivételesen magas intelligenciával, de jó családi háttérrel is rendelkezett. Mint ugyanis a cikkből kiderült, a hírszerzés szívesebben válogat a városi, előkelőbb családok gyerekei közül. A különleges szolgálat azonban a családi háttér ellenére is nagy elköteleződést követel meg. Szemben a nők esetében 24, férfiaknál 32 hónapos hadkötelezettségtől, a Unit 8200 egységnél minimum öt évet kellett szolgálni.

Megéri azonban a befektetett idő, az alakulatnál ugyanis nem csak kivételesen értékes tudásra, de komoly szakmai presztízsre is szert tesz a kiválasztott. A Haaretz korábbi cikke szerint Izrael kiberbiztonsági vállalatait megalapító 2300 üzletember 80 százaléka szolgált korábban a hírszerzésnél, többségük a Unit 8200 egységnél. Ezt támasztja alá a The Intercept 2016-ban közölt cikke, mely szerint az akkor működő, megfigyelésre specializálódott kiberbiztonsági vállalat vezetése egytől egyik a hadsereg hacker alakulatától került ki.

A The Intercept egy korábban az egységnél szolgáló újságírót, Amit Meyert szólította meg. Elmondta, a Unit 8200 nem csak Izraelben nyit meg kapukat, de a kiberbiztonság, a vállalati hírszerzés globális munkaerőpiacán nagyon erős ajánlólevélnek számít. Meyer arról is beszámol, hogy külön zárt Facebook csoport van a veteránok számára, ahol folyamatosan kapja az állásajánlatokat.

Egyébként a The Intercept 2016-os cikke is kitért már a Pegasusra és az azt megtervező NSO vállalatra. Mint írták, a céget 2014-ben hozták létre, tagjainak LinkedIn profilja alapján valamennyien a Unit 8200 veteránjai. A The Intercept azonban egy sokkal érdekesebb jelenségre is felhívja a figyelmet.

Míg ugyanis az NSO és más vállalatok a megfigyelésre alkalmas szoftvereket értékesítenek, vannak más profilú vállalatok is.

Az izraeli hírszerzés veteránjai például az Egyesült Arab Emírségekben több ezer kamerából álló, komplett megfigyelőrendszert építettek ki már 2015-ben, a The Intercept cikkében megszólaló szakértő ezért arra hívja fel a figyelmet: a titokzatos egység hackerei a világban a totális megfigyelőállamok kiépítésének úttörőivé válhatnak.

(Borítókép: Izraeli csapatok járőröznek Ramallah városában 2002. szeptember 20-án. Fotó: David Silverman / Getty Images)