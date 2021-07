Csaknem négy évtizede belebukott az ízváltásba, most újra megpróbálkozik

A Coca-Cola utoljára akkor változtatta meg az ízvilágot. Ezzel az Egyesült Államokban egy nemzetet dühített fel – idézte fel a történteket a New York Times.

A gyártó most újabb felháborodási hullámot kockáztat. Ráadásul ezúttal nemcsak aromáját, hanem a cukormentes lé megjelenését is megváltoztatja.

A közösségi médiában máris fenntartással fogadták a meghirdetett módosítást, ami sokakat a 36 évvel ezelőtti méretes baklövésre emlékeztet.

Mások az 1985-ös marketingbukást idézték fel, amikor a Coca-Cola bemutatta az új kólát, a New Coke-ot, az eredeti üdítőital édesebb változatát, amit sokan nyomban elutasítottak.

„Jellegtelen, viszont túl édes” – így jellemezte akkor egy detroiti pincérnő a piacra dobott terméket. „Ízléstragédia” – minősítette egy floridai író a „nedűt”.

A konkurens Pepsi szóvivője közben tapsolt örömében. „Ez egy óriási lehetőség számunkra” – jelentette ki.

Eközben a Coca-Cola éppen ellentétes célt tűzött ki: az új ízvilággal a feltörekvő vetélytársat próbálták meg visszaszorítani a piacon.

A vásárlók szó szerint utálták a New Coke-ot. Harminchat éve, 1985 júniusában a vállalati ügyfélszolgálatához naponta 1500 fogyasztói panasz érkezett.

„Új doboz, új összetétel” – hirdeti magát ma a cég.

You'd better have a backup plan if this as screwed up as New Coke was. Wait-do you even remember New Coke? Stop messing with a good thing dammit!