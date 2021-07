Rekordszámú fertőzött Tokióban egy nappal az olimpia előtt

Optimizmusának adott hangot Joe Biden amerikai elnök: hamarosan jogosultak lehetnek a koronavírus elleni védőoltásra a 12 év alatti gyermekek is.

Egyben a továbbra is oltatlan amerikaiakat arra ösztönözte, hogy tegyék meg a szükséges lépéseket oltakozásuk érdekében, mivel a vírus ismét egyre jobban terjed – írja a Guardian.

Az elnök a CNN-nek nyilatkozva arról beszélt, hogy azok a 12 év alatti gyermekek, akik egyelőre még nem jogosultak az oltás felvételére, augusztusig vagy legkésőbb ősszel már sorra kerülhetnek.

Joe Biden hozzátette, a végső döntést az illetékes kormányhivatalok fogják meghozni, a szakemberek dolgába pedig nem avatkozik be. Emlékeztetett továbbá arra, hogy addig is a 12 év alattiaknak is maszkot kellene viselniük az iskolákban.

A Pfizer–BioNTech és a Moderna idén márciusban megkezdte a koronavírus elleni oltóanyagok tesztelését a 12 év alatti gyermekek körében, ezek eredményei őszre várhatók.