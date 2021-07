Ilyen egy Tesla vízfekvése

A múlt heti hírek a németországi esőzésektől és a nyomukban kialakuló áradásoktól voltak hangosak. Kicsit távolabb van tőlünk, de Kína Honan tartománya is hasonló természeti katasztrófát szenvedett el a napokban. A metróba betörő árvízről készült felvételeknek se szeri, se száma, de most az is látható, hogy küzd meg egy Tesla az útjába kerülő víztömeggel.

A jármű kerekei a küzdelemben vizet fecskendeznek a magasba, de a jármű sofőrje meglepő módon ura marad a helyzetnek. A jármű hátsókerék-hajtása lehetővé teszi a Model 3 számára, hogy ténylegesen áthaladjon a vízen; kérdés, hogy az elektromos jármű hosszú távon milyen károkat szenved.

Noha Elon Musk szerint nem javasolt, hogy egy Tesla ekkora áradással szembemenjen, mindenesetre 2016-ban egy tweetjében elismerte, hogy például a Model S alkalmas lehet arra, hogy rövid időre hajóvá váljon a hátsó kerék tolóerejének köszönhetően. Ennél azonban a jövőben lehet, hogy többet kell tudniuk a Tesláknak, ugyanis klímatudósok szerint az efféle áradások nemhogy ritkulnának, hanem egyre gyakoribbakká válnak.