Manfred Weber: Magyarországnak engedélyeznie kell egy független vizsgálatot

Már nemcsak a magyar belpolitikát érinti a botrány – mondta a Fidesz egykori konzervatív pártcsaládja, az Európai Néppárt (EPP) frakcióvezetője a France 24-nek. Manfred Weber az interjúban emlékeztetett arra, hogy a kémszoftverrel Emmanuel Macron francia elnököt és számos vezető politikust, újságírót és aktivistát is lehallgathattak.

Ez már nem egy magyar belpolitikai ügy. Az egész Európai Unió politikájára hatással van, ezért muszáj tisztán látnunk a történtekkel kapcsolatban

– fogalmazott Weber.

A politikus autalt arra, hogy egyedüliként a magyar kormánnyal szemben merült fel a vád, hogy lehallgatásokon használták fel a Pegasust.

Véleményem szerint a magyar kormánynak emiatt engedélyeznie kell egy független vizsgálat lefolytatását

– mondta Weber, hozzátéve, meg kell bizonyosodni arról is, hogy Európában mindenki tiszteli azokat az elveket, amelyek európaivá tesznek minket. A magyar kormány egyelőre tagadta, hogy a Pegasust lehallgatásokra használták volna fel.

A magyar kormányzat határozottan cáfolja, hogy törvénytelen adatgyűjtés folyt volna, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Pegasus-botrányt politikai hisztériának nevezte a Kormányinfón.

Weber többek közt Lengyelországnak az Európai Unióból való kilépéséről is beszélt, amely az utóbbi időben merült fel. kifejtette: szerinte a lengyelek közül sokan továbbra is Európa-pártiak maradtak. Számítok azokra a lengyelekre, akik vállalják az európaiságért folytatott küzdelmet, de ebben Európának is segítenie kell: szolidaritást kell mutatnunk azokkal szemben, akik az utcára vonulnak – mondta az EPP frakvióvezetője.