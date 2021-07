Melegbárokba járt a katolikus püspöki konferencia főtitkára, le kellett mondania

Lemondott tisztségéről Jeffrey Burrill, az Egyesült Államok Püspöki Konferenciájának főtitkára, miután kiderült, hogy melegbárokba járt és a Grindr nevű, melegek, bi- és transszexuálisok által használt telefonos applikációt is használta.

Az erről szóló riportot a The Pillar amerikai katolikus portál tette közzé még kedden. E szerint Jeffrey Burrill telefonjának azokat az applikációs adatait szerezték meg, amelyek elsősorban üzleti célokat szolgálnak, és így jöttek rá arra, hogy a pap

2018 és 2020 közt napi rendszerességgel használta a Grindrt, valamint rendszeresen látogatta a melegbárokat és feljárt más emberek lakásába.

Jeffrey Burrill lemondását Jose Gomez érsek jelentette be az amerikai püspököknek küldött körlevélben. Hangsúlyozta, hogy a papot nem vádolják azzal, hogy kiskorúakkal szexuális kapcsolatot létesített és azért döntött a lemondását mellett, hogy az ügye „ne zavarja meg a püspöki konferencia munkáját”.

Jeffrey Burrillt 2020 novemberben választották meg a püspöki konferencia főtitkárává, a megbízása öt évre szólt volna. Helyére egyelőre egy ideiglenes főtitkárt neveztek ki, a közeljövőben pedig egy újabb választáson keresnek majd állandó tisztségviselőt. E mellett a La Crosse-i egyházmegyében dolgozik papként.

A Grindr egyébként már több alkalommal is adatvédelmi botrányba keveredett, és vélhetően most is ezen az appon keresztül sikerült hozzáférni Jeffrey Burrill személyes adataihoz. A Grindr-t legutóbb 2021 elején a norvég adatvédelmi büntették meg 11,7 millió dollárra amiatt, hogy a felhasználóik helyadatait és a telefonjuk azonosítókódjait legalább öt olyan cégnek átadták, amelyek aztán a felhasználók beleegyezése nélkül jelenítettek meg személyre szabott hirdetéseket.