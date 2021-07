Eric Clapton nem hajlandó ott játszani, ahol védettségi igazolást kérnek

A 76 éves, Grammy-díjas brit gitáros, énekes és dalszerző a kormány azon bejelentésére reagált, miszerint szeptember végétől kizárólag oltási igazolvánnyal lehet belépni a szórakozóhelyekre. Leszögezte: nem fog fellépni olyan színpadon, ahol a közönséget hátrányosan megkülönböztetik.

„Amennyiben nem gondoskodnak arról, hogy kivétel nélkül minden ember részt vehessen, fenntartom a jogot, hogy lemondjam a koncertet” – üzente a rajongói körében Slowhandnek becézett zenész.

Clapton a nyilatkozatot Robin Monotti olasz építész és Covid-szkeptikus Telegram-fiókja révén osztotta meg. Ebben egy linkkel felhívta a figyelmet a Van Morrisonnal közös tiltakozó dalukra. A Stand and Deliverben (Mutasd meg, ki vagy) együtt éneklik: „Do you wanna be a free man / Or do you wanna be a slave?” (hevenyészett fordításban: „Szabad akarsz lenni / Vagy rabszolga?”).

Májusban Clapton ugyanitt, Monotti Telegram-fiókján keresztül osztotta meg az AstraZeneca oltóanyaggal kapcsolatos tapasztalatait.

Azt állította, hogy „súlyos” reakciókat észlelt, és emiatt kérdéses, képes lesz-e újra gitározni.

Erre némileg rácáfol saját közleménye, amiből most azt derült ki, hogy játszani változatlanul tud, de nem hajlandó akárhol zenélni.

Legközelebb 2022 májusában lépne fel

A legtöbben azért vonakodnak a koronavírus elleni védőoltástól, mert a mellékhatások és a vakcina megfelelő előzetes tesztelése miatt aggódnak – derült ki egy 15 országban, 68 ezer megkérdezett részvételével végzett felmérésből. A tavaly óta tartó kutatásból kiderült, hogy 2021 márciusáig az AstraZeneca vakcina volt a legmegbízhatóbb az Egyesült Királyságban a 65 év alattiak körében.

A mellékhatásokról szóló hírek után minden korcsoportban csökkent a bizalom iránta. Május óta a 40 év alattiaknak az AstraZeneca helyett alternatívát kínálnak az Egyesült Királyságban, noha a gyógyszerügynökség leszögezte: „Az AstraZeneca előnyei a beoltottak többségénél meghaladják a kockázatokat. Továbbra is létfontosságú, hogy az emberek jelentkezzenek oltásra, amikor erre felkérik őket”.

Ezzel szinte egyidejűleg mesélt Clapton arról, hogy megtalálta a közös hangot Morrisonnal. Dalszövegei „visszhangzottak a szívemben” – vallotta be az éltes művész. A Stand and Deliver megjelenése után mégis „azonnal megvetéssel és becsmérléssel szembesült” – panaszolta.

Clapton egyébként legközelebb 2022 májusában lép fel az Egyesült Királyságban a Royal Albert Hallban. A neves helyszínen rendezik meg július 30. és szeptember 11. között a népszerű The Promps elnevezésű komolyzenei fesztivált, amelyen a fellépőknek és a látogatóknak egyaránt igazolniuk kell védettségüket.

„Anti-vaxxer” celebek

Eric Claptonnak keserű oltási élményei vannak, sok híresség azonban már a koronavírus-járvány előtt anti-vaxxer volt, azaz valamilyen formában hangot adott oltásellenességének.

Jessica Biel színésznő, Justin Timberlake felesége 2019-ben nyilvánosan ellenezte azt a kaliforniai törvényjavaslatot, amellyel korlátozni kívánták az oltások alóli orvosi mentességet.

Az ezt követő felháborodásra reagálva Biel az Instagramon tisztázta álláspontját: „Nem vagyok oltásellenes – támogatom, hogy a gyerekek megkapják az oltásokat. Ugyanakkor azt is támogatom, hogy a családoknak joguk legyen az orvosaikkal együtt megalapozott egészségügyi döntéseket hozni a gyermekeikről”.

Az utóbbi megállapítás az oltásellenesek általános érvelése.

View this post on Instagram A post shared by Jessica Biel (@jessicabiel)

A Biel-féle indoklásra válaszul az egészségügyi szakértők azokra a meggyőző kutatásokra hivatkoznak, miszerint a védőoltás létfontosságú a nyájimmunitás eléréséhez és a fertőzés terjedésének a megakadályozásához.

A Biel posztja körüli vita nyomán sokan tették szóvá, hogy veszélyes, ha kitüntetett hírességek oltásellenességet képviselnek.

Biel nincs egyedül. Rajta kívül más celebek is beláthatatlan következményekkel járó és bizonyítatlan állításokat tettek közzé az oltóanyagokkal kapcsolatban.

A Rolling Stone zenei magazin ide sorolja a többi között Alicia Silverstone modellt és színésznőt, és Jenny McCarthyt, akinek a fiát két és fél éves korában autizmussal diagnosztizálták. A színésznő gyermeke betegségéért a rubeola, kanyaró mumpsz elleni oltást okolja.

A gumiarcú Jim Carrey, Jenny McCarthy egykori pasija szintén oltásellenes.

Rob Scheider is úgy véli, hogy a kötelező oltás következménye lehet az autizmus.

Charlie Sheen annyira belelovalta magát az oltásellenességbe, hogy volt feleségem Denise Richards ügyvédi segítséget kért férje megfékezéséhez.

A vakcinaellenes mozgalomhoz csatlakozott Robert de Niro is, aki egy oltásellenes filmet népszerűsített.

Donald Trump, az Egyesült Államok leköszönt elnöke a 2010-es évek nagy részében a kötelező védőoltások ellen kampányolt. „Az egészséges kisgyermeket elviszik az orvoshoz, kap egy hatalmas adag oltóanyagot, nem érzi jól magát, majd megváltozik – AUTIZMUS. Sok ilyen eset!” – tweetelte még 2014-ben.

Példamutatásban élen járnak

A koronavírus elleni védőoltás megjelenése után azonban sokkal több híresség népszerűsítette a vakcinát.

Cambridge hercege és hercegnéje, Vilmos és Kate Middleton köszönetet mondott a védőoltásért.

On Tuesday I received my first dose of the COVID-19 vaccine.



To all those working on the vaccine rollout - thank you for everything you've done and continue to do. pic.twitter.com/8QP6ao5fEb — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) May 20, 2021

Mariah Carey az első dózis után mindenkit arra bátorított, hogy kövesse példáját.

View this post on Instagram A post shared by Mariah Carey (@mariahcarey)

„Végre megkaptam az 5G-t” – viccelődött Ryan Reynolds áprilisban.

A példamutatásban élen járt az 57 éves Michelle Obama, aki egy fotót tett közzé magáról, és egy videót, amelyen korábbi elnökök szorgalmazzák, hogy az amerikaiak oltassák be magukat.

„A védőoltás életeket menthet – és ez az élet a tiéd lehet” – üzente a volt first lady.

View this post on Instagram A post shared by Michelle Obama (@michelleobama)

A country-zene 76 éves legendája, Dolly Parton mindenkit oltásra buzdít.

View this post on Instagram A post shared by Dolly Parton (@dollyparton)

Köszönöm tudomány, köszönöm mindenkinek

– ezt írta Steve Martin komikus még 2021 januárjának elején, miután megkapta az első dózist.

Good news/Bad news. Good news: I just got vaccinated! Bad news: I got it because I'm 75. Ha! The operation in NYC was smooth as silk (sorry about the cliché @BCDreyer!) and hosted to perfection by the US Army and National Guard. Thank you all, and thank you science. — Steve Martin (@SteveMartinToGo) January 17, 2021

A Glamour gyűjtése szerint büszkén kérkedett oltásával Judi Dench, Martha Stewart, a sikeres üzletasszony, Joan Collins, Erzsébet királynő, Dr. Anthony Fauci és a másik Anthony, a színész Hopkins is.

(Borítókép: Eric Clapton fellép a Music For Marsden 2020-on 2020. március 3-án Angliában. Fotó: Neil Lupin / Redferns / Getty Images)