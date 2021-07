Péntektől kezdve már a stadionok kapacitásának 50 százalékát foglalhatják el nézők Szlovákiában – írja a Parameter.

A Közegészségügyi Hivatal (ÚVZ) legújabb rendelete pénteken 20 órától kezdve már életbe is lépett, így vonatkozik a szlovák Fortuna Liga első fordulójában játszott első mérkőzésre, az AS Trenčín–FC ViOn Zlaté Moravce-találkozóra is.

A nézők oltási igazolás, a koronavírus leküzdését igazoló dokumentum vagy 24 óránál nem régebbi negatív PCR-, illetve LAMP-teszt felmutatásával juthatnak be a stadionokba, antigéntesztet viszont már nem fogadnak el. A feltételek a nemzetközi szövetségek által rendezett eseményekre is érvényesek.

Mindez viszont csak addig érvényes, amíg a stadionoknak otthont adó járások zöld besorolásban maradnak.