A politikus úgy fogalmazott: Kijev külpolitikai és gazdasági szempontból nézve is hatalmas hibát követ el, amikor falakat épít Oroszországgal szemben és az együttműködés minden formájától elzárkózik. Medvedcsuk szerint egyre több jel utal arra, hogy a Nyugat engedékenyebb hangnemet üt meg Moszkvával, a politikus erre az Északi Áramlat-2 projektet hozta fel példaként.

Ha Moszkva kiegyezik a nyugatiakkal, akkor Ukrajna hirtelen nem lesz érdekes a Nyugat számára – mondta Medvedcsuk. Szerinte ez rendkívül negatív következményekkel járhat országára nézve, a történekért pedig a mostani hatalmi elit lesz a felelős.

Az orosz elnök komájaként is emlegetett Medvedcsuk ellen hazájában jelenleg is folyamatban van egy per. A politikust hazaárulással vádolják. Egyes feltételezések szerint nagy szerepe lehetett a Krím-félsziget elcsatolásában is.