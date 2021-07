Leszakadt a vasúti híd, repülővel mentik az utasokat

Repülővel szállítják el a transzszibériai vonatok utasait, akik a pénteki hídomlás miatt a veszteglő szerelvényeken rekedtek – közölte az orosz állami vasúttársaság. Az első charterjárattal 103 utast vittek a Bajkálon túli határterület fővárosába, Csitába, onnan pedig a nyugati irányba közlekedő vonatokhoz. A nap folyamán még egy repülő érkezik, vasárnap pedig további három, de közúton is megszervezik az utasok elszállítását, élelemmel és ivóvízzel is ellátják őket.

A heves esőzések miatt kialakuló árvizek alámosták a transzszibériai vasútvonal mindkét vágányát a Bajkálon túli határterületen, pénteken pedig összeomlott egy vasúti híd Nyizsnyaja Kuenga közelében, és emiatt leállt a vonatközlekedés.

Vlagyimir Putyin vezetésével a nemzetbiztonsági tanács is foglalkozott a helyzettel. Az államfő utasította a kormányt, hogy felügyelje a helyreállítási munkálatokat és az áradásokkal sújtott települések megsegítését.

A transzszibériai vasút a világ leghosszabb vasútvonala. Építése százharminc éve, 1891. május 31-én kezdődött, és 1916 októberében fejeződött be. Jelenlegi hossza 9289 kilométer, a vonal kétvágányú, teljes hosszán villamosított. A vasút két kontinensen fut keresztül, Európában 1777, Ázsiában 7512 kilométeren, a 87 megálló között öt olyan nagyváros is van (Moszkva, Perm, Jekatyerinburg, Omszk és Novoszibirszk), amelyek lélekszáma meghaladja az egymilliót.